Fabio Fulco e Cristina Chiabotto in crisi/ "Sono stanco di aspettarla, non so nemmeno se tra noi è finita"

Fabio Fulco e Cristina Chiabotto in crisi: "Sono stanco di aspettarla, non so nemmeno se tra noi è finita", ha dichiarato l'attore. L'ex Miss Italia resta in silenzio... Le ultime notizie

30 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Fabio Fulco e Cristina Chiabotto in crisi

Fabio Fulco e Cristina Chiabotto in crisi: l'attore e l'ex Miss Italia stanno attraversando un periodo difficile. «Sinceramente non so dirle cosa sarà della nostra storia», così il 47enne sgancia la bomba gossip. In un'intervista a DiPiù ha ammesso la crisi sentimentale con la storica fidanzata: «Dopo 12 anni d'amore, io e Cristina Chiabotto stiamo attraversando un periodo di riflessione». Alla base della crisi ci sarebbe una divergenza di idee sul percorso della coppia: «Ormai stiamo insieme da dodici anni, io di anni ne ho quarantasette e siamo ancora qua. E dopo un po' di tempo ci si stanca di aspettare». Fabio Fulco pensa ad un matrimonio e ad una famiglia, Cristina Chiabotto evidentemente è di tutt'altro avviso. «Le rispondo così: questa domanda la faccia a Cristina, non a me. Anzi, la esorto a farlo al più presto. Così magari avrò anche io una risposta», ha aggiunto Fabio Fulco, che evidentemente non sa se considerare definitivamente chiusa la loro storia. «Sinceramente non lo so nemmeno io».

FULCO E CHIABOTTO IN CRISI DA QUEST'ESTATE...

Non è finita tra Fabio Fulco e Cristina Chiabotto, o meglio non ancora. La coppia sta attraversando un momento difficile, e in effetti i rumors non erano mancati. Ultimamente si è parlato di una possibile rottura per la tristezza dei fan, che hanno sempre amato la solidità di questa coppia. La loro storia durava ormai da dodici anni: era nata sotto i riflettori di Ballando con le stelle, programma del quale sono stati entrambi concorrenti. Si parlava di nozze e figli, ma proprio quest'ultimo argomento avrebbe portato al momentaneo allontanamento. L'attore vorrebbe costruire una famiglia con la fidanzata, ma Cristina Chiabotto non si sentirebbe ancora pronta per questo importantissimo passo. C'è tensione ora Fabio Fulco e l'ex Miss Italia, ma pare che i problemi siano cominciati in estate. Stando a quanto riportato da Oggi, durante una vacanza a Ponza, a luglio, l'attore avrebbe messo Cristina Chiabotto con le spalle al muro, chiedendole di andare a vivere insieme, così da cancellare i chilometri di distanza tra Torino, dove vive lei, e Roma, dove vive lui. «Non mi sento pronta per la convivenza», avrebbe risposto al fidanzato. Da qui dunque la crisi.

© Riproduzione Riservata.