Fabio Testi contro Emanuela Tittocchia/ Incinta di me? E' solo una bugiarda (Pomeriggio 5)

Fabio Testi contro Emanuela Tittocchi, il caso a Pomeriggio 5. "Incinta di me? E' solo una bugiarda", replica l'attore all'ex fidanzata, ospite oggi di Barbara d'Urso. Le ultime notizie

30 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Fabio Testi contro Emanuela Tittocchia

Emanuela Tittocchia aspettava un figlio da Fabio Testi: è stata la stessa attrice e conduttrice a rivelare il segreto che si stava portando a lungo dietro. Ne parlerà anche Barbara d'Urso, che è pronta ad approfondire la questione a Pomeriggio 5. La vicenda comunque è dolorosa per l'interprete, perché ha confidato di aver poi perso il bambino. «È accaduto all’inizio della nostra relazione. Avevo un ritardo, pensavo fosse stress. Ero molto sotto pressione», ha raccontato l'attrice a Novella 2000. Alla gioia iniziale per la notizia della gravidanza è subentrata poi la preoccupazione, quindi ha deciso di non parlarne con nessuno, neppure col partner. «Era presto, volevo sentirmi sicura della gravidanza e di me. Avevo ancora troppe paure dentro. Ho pensato: appena mi sentirò felice e avrò solo sensazioni positive glielo dirò. Forse non mi fidavo totalmente di lui», ha proseguito Emanuela Tittocchia, spiegando che all'epoca erano all'inizio della loro relazione. Dopo qualche settimana però ha perso il bambino, finendo per colpevolizzarsi per questo: «Ho anche pensato che fosse successo per i miei blocchi o perché inconsciamente lo rifiutavo, ma poi ho saputo che succede a molte donne».

FABIO TESTI ATTACCA EMANUELA TITTOCCHIA

Fabio Testi contro Emanuela Tittocchia: «È una bugiarda». L'attore si è scagliato contro l'ex fidanzata per la sua recente rivelazione, sostenendo che non sia vero il fatto che sia rimasta incinta di lui. La vicenda verrà approfondita a Pomeriggio 5, dove si parlerà anche della nuova vita del 76enne. Presto infatti Fabio Testi sposerà la gallerista d'arte Antonella Liguori: «Ho deciso di sposarmi in chiesa con la donna della mia vita». In realtà sono già sposati: insieme da nove anni, si sono sposati civilmente a Capri, ma ora che ha ottenuto dalla Sacra Rota l'annullamento del suo primo matrimonio (si era sposato in prime nozze con Lola Navarro) vuole sposarsi anche con rito religioso. E l'intenzione è di farlo sul lago di Garda. Nell'intervista rilasciata poco tempo fa al settimanale Chi aveva attribuito alla compagna una parte del merito della sua splendida forma fisica: «Quando sposi una donna che ha 30 anni meno di te devi restare sveglio e tenerti in forma. Alla mia età potrei lasciarmi andare ma temo la concorrenza (ride, ndr). Comunque l'affare lo ha fatto lei».

EMANUELA TITTOCCHIA REPLICA ALL'EX FIDANZATO

Sono passati quasi dieci anni dalla fine della relazione tra Emanuela Tittocchia e Fabio Testi, peraltro balzata alle cronache perché terminata praticamente in diretta tv durante la partecipazione di lui al reality show La Talpa. Se ne riparla ora per la rivelazione dell'attrice, che ha raccontato di essere rimasta incinta e di aver poi perso il bambino a causa di un aborto spontaneo. Nel 2012 invece fece scalpore per la sua relazione con l'attore e modello Thyago Alves, di ben 14 anni più piccolo di lei. Le polemiche non fermarono nessuno dei due, anzi spesso Emanuela Tittocchia ha parlato di una vera e propria passione tra i due. A distanza di anni continua però a far parlare la fine della relazione con l'attore Fabio Testi, finita a causa dei ripetuti tradimenti da parte di lui, che portarono ad una rottura davanti a tutti, in diretta tv. A Pomeriggio 5, dunque, risponderà a distanza all'ex fidanzato.

© Riproduzione Riservata.