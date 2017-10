Fabrizio Frizzi, come sta?/ Ultime notizie, la famiglia chiede massima riservatezza (Condizioni di salute)

Fabrizio Frizzi, come sta? Il conduttore è ancora ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma dopo essere stato colpito da lieve ischemia mentre stava registrando una puntata de L'Eredità

Fabrizio Frizzi come sta? Questa la domanda più diffusa dei telespettatori e fan del conduttore sulle sue condizioni di salute. Colpito lunedì 23 ottobre 2017 da una lieve ischemia durante la registrazione di una puntata de L’Eredità, il conduttore è stato ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma ma non è stato ancora diramato alcun bollettino, né dalla struttura ospedaliera né dalla famiglia. Fabrizio Frizzi è costantemente monitorato dall’equipe medica e si sottoporrà, anche nelle prossime ore, agli accertamenti del caso. Situazione sotto controllo, dunque, anche se le sue condizioni destano preoccupazioni ai fans. Nel frattempo, dopo essere stato sostituito dalle repliche della nona stagione di Don Matteo, L’Eredità tornerà in onda da oggi lunedì 30 ottobre 2017: sarà Carlo Conti, vecchia conoscenza del programma, a sostituire Fabrizio Frizzi. Lo stesso conduttore ha lanciato un messaggio all'amico-collega Frizzi venerdì durante Tale e Quale Show 2017: "Torna presto, abbiamo bisogno di te!".

In attesa di nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Fabrizio Frizzi, non mancano i messaggi di affetto da parte di colleghi ed amici. Ieri, alle 18.50, è andata in onda una puntata dei Soliti Ignoti condotta da Amadeus, game show spostato in via eccezionale dall’access prime time al preserale. Tutti aspettano che Fabrizio Frizzi torni protagonista con L’Eredità, anche se la famiglia tramite comunicato ha chiarito di voler mantenere “la massima discrezione per la propria vita privata”. Tutti vicini a Frizzi ed alla sua famiglia, in attesa della lieta novella che annunci il ritorno sul piccolo schermo del noto conduttore televisivo. Lo stesso augurio espresso dalla famiglia “in attesa di rientrare al più presto per tante, nuove ed appassionanti… ghigliottine”, facendo riferimento al popolare appuntamento che chiude ogni puntata del noto game show in onda ogni giorno su Rai Uno. Tra indiscrezioni e ipotesi non confermate, tutti in attesa del rientro da protagonista dell’artista nato a Roma.

