Federica Benincà fidanzata/ Nuovo amore per l’ex di Marco Cartasegna: le parole sui social (Uomini e Donne)

Federica Benincà si è fidanzata: l'ex di Marco Cartasegna ed ex amica di Soleil Sorgè ha annnciato sui social di essere nuovamente impegnata (Uomini e Donne).

30 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Federica Benincà

Federica Benincà ha trovato un nuovo amore dopo la delusione vissuta con Marco Cartasegna? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, salita nuovamente alla ribalta per la storia nata tra Marco Cartasegna, ex tronista di Uomini e Donne con cui ha vissuto una storia di qualche settimane dopo la scelta e la sua ex amica Soleil Sorgè, potrebbe aver ritrovato l’amore. Federica, infatti, su Instagram, si è lasciata andare scrivendo delle dolci parole d’amore. “A volte nel silenzio si dicono le cose che non si hanno il coraggio di dire. E io e te forse rimaniamo in silenzio, ma lo sappiamo entrambi. Tu sai… #uncuoreneropernoi. Tua Bambi” – ha scritto Federica scatenando la curiosità dei suoi followers. Tra i tanti commenti, è spuntano anche quello di un ragazzo che le ha augurato di riallacciare i contatti con Luca Onestini quando l’ex tronista uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip. Durante la sua partecipazione a Uomini e Donne, infatti, Federica, prima di corteggiare esclusivamente Marco Cartasegna, mostrò il suo interesse anche per Luca. Tuttavia, ad oggi, la Benincà non ha alcuna intenzione di tornare alla carica perché nella sua vita c’è un’altra persona. “Mi dispiace deluderti ma sono impegnata”, ha risposto l’ex corteggiatrice all’utente. Federica, poi, ha aggiunto che questa persona faceva già parte della sua vita e che non ha alcuna intenzione di vendicarsi.

LE DURE PAROLE DI MARCO CARTASEGNA

Tra Federica Benincà, Marco Cartasegna e Soleil Sorgè, dunque, il rapporto si è ormai rotto. Mentre Marco e Soleil si frequentano alla luce del sole, Federica frequenta il salotto di Pomeriggio Cinque dove ha potuto rispondere alle due parole che le ha rivolto l’ex tronista milanese. Quest’ultimo, infatti, ha pesantemanete attacco Federica sui social scrivendo: “Io non ho mai parlato male di questa ragazza e l'ho sempre rispettata, ho sicuramente sbagliato la mia scelta in modo clamoroso, ma non me ne pento perché era quello che volevo al momento. Mi pento solo di aver dato fiducia a una persona che ora, per un po' di popolarità e qualche euro, continua a parlare dei miei fatti personali e ad inventare falsità sul mio conto, alcune gravissime”, ha fatto sapere Marco. Federica, da parte sua, non ha rinnegato quello che è stato il loro trascorso ma si è detta felice di aver voltato pagina.

