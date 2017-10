Floriana Lauritano/ Uomini e Donne: la dentista che ha messo in crisi Mattia Marciano (Trono Classico)

Floriana Lauritano, la dentista di Uomini e Donne dimentica la delusione vissuta con Mattia Marciano e si tuffa nuovamente nella sua vita (trono classico).

30 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Floriana Lauritano

Nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne dedicata a Mattia Marciano. Il giorno della messa in onda della puntata della scelta del tronista napoletano si avvicina e sui social continuano a tenere banco le nuove corteggiatrici che, in poche puntate, hanno messo in crisi il tronista napoletano spingendola ad una scelta. Tra queste c’è sicuramente Floriana Lauritano, l’ultima corteggiatrice scesa alla corte di Mattia Marciano e che ha sollevato una nuova polemica che ha messo ancora più in crisi Mattia. Floriana è arrivata nello studio di Uomini e Donne per corteggiare Marciano che, a sua volta, aveva manifestato il suo interesse nei confronti della corteggiatrice guardando la sua presentazione su Wittytv. Floriana, però, ha scatenato la reazione del popolo dei social che, sbirciano il suo profilo Instagram, ha trovato tra i suoi followers alcuni parenti di Mattia. In molti hanno subito pensato ad una pregressa conoscenza tra i due al punto che, alcuni telespettatori hanno ipotizzato la presenza di un accordo tra Floriana e Mattia. La nuova polemica ha messo seriamente in crisi Mattia che ha così deciso di porre fine al suo percorso scegliendo Vittoria.

LA REAZIONE DI FLORIANA LAURITANO

Di fronte alla scelta di Mattia Marcian e Vittoria Deganello, Floriana Lauritano non si è assolutamente scomposta. La dentista è tornata così alla sua vita di sempre sperando di poter trovare l’amore nella vita vera. Se il profilo Instagram è fermo allo scorso agosto, su Instagram Stories, l’ex corteggiatrice è molto attiva. La dentista ha così pubblicato una foto in cui, bellissima e con un bicchiere di vino tra le mani, ha scritto: “Tira fuori il meglio da questo casino”. Floriana, dunque, ha già dimenticato la sua esperienza alla corte di Mattia Marciano ed è pronta a tuffarsi in nuove avventura. La Lauritano si concentrerà sulla sua vita reale o deciderà di riprovarci scendendo nuovamente la scale dello studio di Uomini e Donne per il nuovo tronista?

© Riproduzione Riservata.