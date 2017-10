GIORGIA FERRERO/ Dirà chi è il regista che l’ha abusata? Il racconto a Pomeriggio 5 del Weinstein italiano

Giorgia Ferrero, da Harvey Weinstein fino alle accuse contro un famoso regista napoletano ancora misterioso: il racconto dell'attrice, le molestie e le violenze nel cinema italiano

30 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Giorgia Ferrero a Le Iene

Harvey Weinstein, il caso dall’America fino all’Italia, è ancora protagonista della puntata odierna di Pomeriggio 5: per la prima volta dopo le accuse dette mettendoci la faccia alle Iene, parla Giorgia Ferrero. Attrice napoletana, ha recitato nella Grande Bellezza di Sorrentino a nella soap Un Posto al Sole, e soprattutto ha avuto il coraggio di raccontare delle molestie subite da un famoso regista napoletano di cui tutti hanno paura a parlare e anche solo nomina: la Ferrero ha subito messo in chiaro la sua assoluta vicinanza ad Asia Argento, prima di raccontare la sua personale vicenda. Protagonista delle molestie ai suoi danni, fortunatamente fermatesi ad una incredibile conversazione via Whatsapp della durata di un'ora esatta, è un nome celebre nel mondo del cinema italiano. Si tratta di un noto regista napoletano, il cui nome non è stato ovviamente avanzato ma in merito al quale lo stesso inviato de Le Iene ha ribadito la sua importanza e notorietà: oggi Giorgia è probabile che riparta nel racconto proprio da quel punto, in attesa di scoprire se il nome dia questo fantomatico regista molto famoso e stimato (non si tratta di Sorrentino, come ha già tenuto a precisare la stessa Ferrero). «Un regista molto famoso voleva darmi un ruolo da protagonista anni fa; erra la prima volta per me sul grande schermo, ma su WhatsApp iniziò a chiedermi le misure e poi una foto del seno nudo. Dopo andò oltre, chiedendomi anche la foto del sedere, spiegando che da me si aspettava un ‘coinvolgimento assoluto’. Rifiutai categoricamente e non mi fu data quella parte, lui mi disse ‘Forse questo film non è adatto a te’», ha amaramente raccontato la bella attrice.

IL MISTERO SUL REGISTA NAPOLETANO

Un mistero che ancora continua: a livello mondiale il molestatore e accusato stupratore Weinstein riflette una triste usanza nel cinema (e non solo) dove produttori potenti e influenti fanno passare o troncano la carriera di attrici a seconda del loro cedere alle avances pervertite o meno. Il “Weinstein italiano” al momento ancora non ha un nome ma le indagini continuano, dalle Iene fino a Pomeriggio 5, nella speranza che anche eventuali altre vittime parlino e mettano la “faccia” per far terminare una triste “usanza” anche qui in Italia: sono emersi diversi casi di molestie anche qui da noi, quindi la Iena Dino Giarrusso ha deciso di raccogliere alcune testimonianze anche nella puntata di ieri. Molti però si chiedono perché scopriamo solo ora delle molestie e violenze di Harvey Weinstein, che hanno poi innescato altre indagini. Un tentativo di risposta - al netto del velo di ipocrisia presente anche sul fronte delle vittime e degli accusatori dei vari “Weinstein” - arriva da Sharon Waxman, ex giornalista del New York Times: in un'intervista a Vanity Fair ha spiegato che la sua inchiesta sul produttore cinematografico del 2004 fu bloccata con una telefonata della star Matt Damon e le minacce dell'avvocato di querelare il giornale. Alla Ferrero, davanti alle molestie tentate dal regista napoletano, crollò il mondo davanti ma decise di non accettare: il regista non demorde e riferendosi ambiguamente all'incontro che avrebbero avuto a Napoli, le domanda se avrebbe dovuto prendere due camere d'albergo o solo una. "Se ci stai provando con me stai sbagliando tutto", replica l'attrice. Lui insiste facendole intendere il desiderio di "diventare intimo", di avere "una cosa senza filtri", di volere un "coinvolgimento sin dall'inizio", in cambio di una garanzia: "protagonista assoluta, 110 scene su 110”». Lei rifiuta un’ultima volta, e non ottiene la parte nel film. Ma Giorgia non è l’unica che sta denunciando e forse a breve si potrà davvero avere quel nome per cominciare a smontare un “sistema Weinstein”, presente anche nel nostro cinema e tv italiana.

© Riproduzione Riservata.