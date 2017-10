GIULIA DE LELLIS/ Lo scontro con Alfonso Signorini la metterà in cattiva luce? (Grande Fratello Vip 2017)

Un brutto scontro tra Alfonso Signorini e Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2: i diverbi tra i due si sono placati? Questa sera come andrà in puntata?

Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2017

GIULIA DE LELLIS E LO SCONTRO CON ALFONSO SIGNORINI

Il Grande Fratello Vip 2 ha vissuto l'ennesimo scontro fra Giulia De Lellis e Alfonso Signorini durante la sua ultima diretta, questa volta per alcune parole proferite dalla concorrente. Tutto è nato dallo scherzo che la produzione ha voluto fare Raffaello Tonon, protagonista di una finta lite con la De Lellis, che in seguito ha deciso di dare il proprio voto all'opinionista in fase di nomination. Logico da parte di Signorini credere che questa sua decisione fosse dovuta alla scelta di Raffaello di votarla, come rivelato durante lo scherzo, ma Giulia covava ancora del rancore dall'episodio precedente ed ha detto chiaramente al direttore di Chi di credere che il suo intervento fosse stupido. Realizzato l'accaduto, Signorini ha voluto punzecchiare a dovere la concorrente, ricordandole che in tante settimane di reality ha dato modo di sfoggiare la sua ignoranza in varie occasioni. Il tutto si è concluso con una guerra aperta fra Signorini e i De Lellis, dato che in trasmissione, seppur a microfono spento, è intervenuta anche la madre della concorrente. L'evento ha scatenato ancora una volta l'ira dei supporter dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che sui social hanno tacciato di arroganza il giornalista e si sono scagliate verso la sua mancanza di rispetto. Andrea Damante ha invece commentato con una Stories su Instagram subito dopo la diretta, affermando di essere soddisfatto che dopo la sua stessa partecipazione al reality e quella della fidanzata, di certo non ci sarà una terza occasione per finire sulla gogna.

LO SHOW ''DE LELLIS''

Il Gf Vip 2 ci sta mostrando in questi ultimi giorni una Giulia De Lellis piuttosto nostalgica, alle prese con disegni floreali e sempre più tesa per la sua permanenza in Casa. Lo scontro verbale con Alfonso Signorini ha dato modo ai veri volti dello spettacolo di darle contro, specialmente nel caso di Cristiano Malgioglio e Raffaello Tonon, che hanno alle spalle diversi anni nel ruolo di opinionista. Entrambi i concorrenti si sono schierati dalla parte di Signorini ed hanno ricordato a Giulia che il compito del giornalista nel programma è proprio sollevare critiche su ciò che avviene nella Casa, rivelando al tempo stesso che al posto del collega si sarebbero comportati con maggiore furia. Giulia sembra aver fatto ammenda per i propri errori, anche se nei minuti successivi allo scontro con Signorini ed all'intervento della madre, ha dimostrato di essere fin troppo agitata per la situazione, tanto da finire in lacrime e temere il peggio dalla genitrice. Questo episodio ha addirittura portato la concorrente a credere di dover abbandonare il programma nei minuti successivi, evento scongiurato solo dall'intervento del fidanzato Andrea Damante che l'ha tranquillizzata.

GIULIA DE LELLIS POCO GRADITA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017?

Il Gf Vip 2017 potrebbe terminare molto presto per Giulia De Lellis, che nelle ultime settimane sta dimostrando di provare una forte insofferenza verso gli altri concorrenti della Casa. Alla luce dell'eliminazione di Veronica Angeloni, la concorrente può contare solo sulla presenza di Ivana Mrazova ed ha subito l'allontanamento di Cecilia Rodriguez, per via dello scontro fra la ragazza ed il fratello. Rimane quindi da sola di fronte ad una situazione che potrebbe metterla in difficoltà con tutti, dato che la maggior parte dei concorrenti, Luca Onestini a parte, sembra non gradire molto la sua presenza. In netto contrasto invece la reazione del pubblico da casa, che durante l'ultimo televoto flash ha rivelato di preferire la vittoria della De Lellis persino a confronto con la permanenza di Daniele Bossari, considerato fino a qualche giorno prima uno dei concorrenti più forti di quest'edizione.

