GIUSEPPE LAMA/ Chi è il fidanzato di Aida Yespica? Con Geppy amore a prima vista (Grande Fratello Vip 2017)

Giuseppe Lama è l'attuale fidanzato di Aida Yespica. L'imprenditore, detto Geppy, è rimasto in disparte durante il Grande Fratello Vip 2, lasciando spazio al figlio della venezuelana.

Aida Yespica al Grande Fratello Vip 2

Giuseppe Lama è l'ultimo amore di Aida Yespica, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2. La loro relazione nasce in epoca piuttosto recente, dato che la modella ha confermato la fine del fidanzamento con Enrico Romeo, un imprenditore a cui si era legata in seguito alla rottura con il milionario britannico Roger Jenkins. Giuseppe Lama, detto Geppy, è diventato così il nuovo amore della Yespica appena quest'anno, ma sembra che fra i due la passione sia piuttosto evidente. È stato lo stesso Spy a paparazzarli durante le vacanze ad Ibiza, piuttosto sexy, per poi ritrovarli appena a settembre intenti a fare shopping a Milano, ma sembra che la loro relazione sia nata già lo scorso giugno e a breve distanza dalla rottura fra la Yespica e Romeo. Il fidanzato della modella per ora ha preferito non farsi vedere né in studio né tramite video messaggio, lasciando che il protagonista dei filmati destinati alla concorrente fosse il figlio Aaron. Eppure in qualche modo Lama sembra aver dato segni della sua presenza alla fidanzata, destinandole un aereo in cui le ha ricordato, in spagnolo, che le parla pur rimanendo zitto.

TRA GEPPY E AIDA UN COLPO DI FULMINE

Giuseppe Lama è stato al centro del gossip di quest'estate, ancora prima che Aida Yespica venisse confermata come concorrente del Gf Vip 2. Di origine napoletana e 30enne, Geppy lavora a livello internazionale nell'azienda di famiglia, che si occupa di ottica. Secondo i rumors segnalati da Spy ad agosto, Lama e la Yspica si sarebbero conosciuti a Ibiza lo scorso luglio e da allora non si sarebbero più divisi. Tanto che sono stati parapazzati in seguito a Bormio, da cui hanno raggiunto poi Miami per una visita al piccolo Aaron, il figlio che la modella ha avuto con il marito ed ex calciatore Matteo Ferrari. Eppure il mese di luglio non combacia con la decisione di Aida di voler terminare la sua precedente relazione con Enrico Romeo, dato che la conferma della loro divisione è avvenuta a giugno e già se ne parlava da diversi mesi. Durante la sua intervista al settimanale di gossip, la Yespica aveva invece sottolineato di aver incontrato Lama poche settimane dopo l'allontanamento da Romeo, e di aver vissuto con il 30enne “un colpo di fulmine inaspettato”.

© Riproduzione Riservata.