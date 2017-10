GREY'S ANATOMY 14/ Anticipazioni del 30 ottobre: Amelia è incurabile?

Grey's Anatomy 14, anticipazioni del 30 ottobre 2017, in prima Tv assoluta su Fox Life. Amelia chiede un parere per la sua malattia. Jo chiede ad Alex di tornare a casa.

Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta su Fox Life

GREY'S ANATOMY 14, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 30 ottobre 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 14, in prima Tv assoluta. Sarà il 3°, dal titolo "Vai alla grande o vai a casa". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo aver realizzato l'errore fatto sul tavolo operatorio, Meredith (Ellen Pompeo) inizia a distruggere qualsiasi cosa si trovi a tiro e Richard (James Pickens Jr.) sconsiglia a Maggie (Kelly McCreary) di parlarle. Intanto, Carina (Stefania Spampinato) decide di sorvolare sulla scenata del fratello e si rigetta fra le braccia di Arizona (Jessica Capshaw), mentre Jo (Camilla Luddington) si alza con grande imbarazzo dal letto che ha appena condiviso con lo specializzando. Ore dopo, Meredith conclude con entusiasmo che un trapianto di pareti addominali possa essere l'unica soluzione per salvare Megan (Abigail Spencer). Jo invece rivela a Ben (Jason George) che cos'è successo con lo specializzando, non sapendo che Alex (Justin Chambers) si trova alle sue spalle. La risata dell'ex fidanzato tuttavia la spiazza del tutto. Carina invece convince la Bailey (Chandra Wilson) a partecipare al suo studio sperimentale sull'orgasmo femminile. Dopo aver ottenuto il consenso di Megan, Meredith scopre da Alex le ultime avventure di Jo e cerca di convincerlo a dire la verità all'ex fidanzata sul fatto che abbia trovato il suo ex marito. Jo invece confida a Ben di essere impaurita dal suo stesso atteggiamento e di aver ceduto alle avances di Levi (Jake Borelli) solo perché fa sempre delle scelte sbagliate, finendo per unirsi a uomini violenti. Nel frattempo, DeLuca (Giacomo Gianniotti) cerca di convincere Amelia (Caterina Scorsone) a non operare Beau (Juan Martinez), credendo che non ci siano molte possibilità di guarire il ragazzo. Sicure che Owen (Kevin McKidd) stia nascondendo la verità, la sorella, la Altman (Kim Raver) e la madre decidono di parlargli del suo finto matrimonio con Amelia. Megan gli rivela solo alla fine di volere che si prenda cura del bambino che ha adottato, nel caso in cui le dovesse succedere qualcosa. Poco dopo, Nathan (Martin Henderson) decide di chiedere a Megan di sposarlo, ma viene interrotto dall'arrivo di Meredith che annuncia di aver trovato la candidata per il trapianto. Owen decide invece di parlare apertamente con Amelia e le rivela di credere che abbia bisogno di aiuto maggiore rispetto a quello che le offrono gli Alcolisti Anonimi, ma la reazione della moglie è di totale rifiuto. Durante l'operazione di Megan, DeLuca chiama d'urgenza Jackson (Jesse Williams) perché Amelia ha voluto incidere la mascella di Beau ed ora non sa dove rimettere un pezzo dell'osso. Diverse ore dopo, April (Sarah Drew) decide di chiarire le cose con Jackson perché non crede che la loro relazione stia andando da qualche parte. Nello stesso momento, Owen bacia la Altman, che invece si allontana e gli ricorda che è sposato. Lo stesso avvicinamento succede fra Alex e Jo, mentre DeLuca scopre che una delle pazienti sperimentali di Carina ha un tumore al cervello e che si tratta di Amelia.

ANTICIPAZIONI 30 OTTOBRE 2017, EPISODIO 3 "VAI ALLA GRANDE O VAI A CASA"

Amelia decide di passare ad un piano d'attacco per il trattamento del suo tumore e chiede il supporto di Tom Koracik, uno dei suoi ex professori ed attuale responsabile di Neurologia al John Hopkins. Visto che il parere dello specialista non è quello che Amelia si sarebbe aspettata, Richard la incoraggia a fare ammenda con le persone a cui si sente più vicina. Intanto, Harper Avery contesta le scelte di Bailey e minaccia di ritirare tutti i soldi della fondazione, decidendo alla fine di licenziarla. In seguito, Avery viene colpito da un improvviso arresto cardiaco, mentre la Bailey viene rimessa a capo dell'ospedale da Jackson e la madre. Meredith invece realizza che il suo umore ha subito di recente diversi cambiamenti e decide di interpellare il suo ex psichiatra, scoprendo che è tutto dovuto al triangolo d'amore che sta vivendo con Megan e Nathan. Nel frattempo, Jo prende una decisione e chiede ad Alex di tornare a casa.

© Riproduzione Riservata.