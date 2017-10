Grande Fratello Vip 11 / Info streaming: come vedere l’ottava puntata del 30 Ottobre 2017 del GF Vip 2

Grande Fratello Vip streaming ottava puntata: ecco come seguire l'appuntamento di oggi 30 ottobre 2017 del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini.

30 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Grande Fratello Vip

Grande attesa per l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2. Nell’appuntamento in onda questa sera, alle 21.20 su canale 5, ci saranno tante sorprese e tanti colpi di scena. Ilary Blasi e Alfonso Signorini metteranno a dura prova la calma dei concorrenti con sorprese, giochi e annunci spiazzanti. L’ottava puntata del GF Vip 2 che, puntata dopo puntata, incolla milioni di telespettatori davanti ai teleschermi al punto da aver convinto Mediaset ad allungare la permanenza dei vip nella casa di Cinecittà fino al prossimo 4 dicembre, potrà essere seguita in diretta su canale 5 ma anche in streaming su www.mediaset.it/canale5 e dopo la conclusione della puntata in streaming on demand su VideoMediaset. Ogni settimana, il Grande Fratello Vip 2017 fa registrare non solo picchi d’ascolto ma anche il record di tweet e commenti sui social. Un grande successo per Ilary Blasi, Alfonso Signorini e tutta la macchina del reality che, questa sera, potrà mettere a segno un colpaccio. Con l’annunciato arrivo di Francesco Monte nella casa, infatti, gli ascolti potrebbero decollare.

TUTTE LE ANTICIPAZIONI

Cosa succederà nell’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2017? Il momento più atteso è l’ingresso nella casa di Francesco Monte. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, dopo aver assistito da lontano all’avvicinamento tra la bella argentina e Ignazio Moser, aver ascoltato i dubbi della fidanzata e guardato le sue lacrime, avrà l’occasione per parlare con lei guardandola negli occhi. L’ex tronista di Uomini e Donne, però, potrebbe avere un faccia a faccia anche con Ignazio Moser. Cosa succederà, dunque, tra i tre? In attesa di scoprirlo, Gabriele Parpiglia, durante una diretta su Instagram, ha annunciato anche il secondo capitolo del confronto tra Serena Grandi e Corinne Clery. Nella casa più spiata d’Italia dovrebbe entrare Edoardo Ercole, figlio di Serena e Beppe Ercole. Ci sarà, poi, l’esito del televoto che, questa settimana ha messo l’una contro l’altra Aida Yespica e Carmen Russo e, forse, anche una seconda eliminazione. Come sempre, poi, non mancheranno le nomination e l’elezione del capitano della settimana.

© Riproduzione Riservata.