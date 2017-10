Grande Fratello Vip 2017/ Anticipazioni: oggi 2 eliminati. Francesco Monte in Casa.(30 ottobre)

30 ottobre 2017 Valentina Gambino

Grande Fratello Vip

Momenti di tensione nella Casa del Grande Fratello Vip 2017. La diretta della nuova puntata che andrà in onda questa sera, dalle 21.25 circa su Canale 5, sarà decisamente un confronto/scontro a fuoco tra Francesco Monte e la sua fidanzata. E' probabile anche che, la produzione del GF, possa invece pensare ad un faccia a faccia tra l'ex tronista ed Ignazio Moser. Nel frattempo, nella struttura più spiata di Cinecittà, proseguono i conflitti tra coinquilini e proprio l'ex ciclista, ha avuto modo di discutere con l'amico di sempre, Luca Onestini. Grande scompiglio ha creato nella Casa, il messaggio di Veronica Angeloni che, dopo essere stata eliminata al televoto in sfida con Jeremias Rodriguez, ha avuto modo di palesarsi lanciando dardi infuocati verso i concorrenti giovani ancora in gioco. Ilary Blasi, tonerà in pista sull'ammiraglia di Casa Mediaset, con Alfonso Signorini al suo fianco e l'irriverente trio della Gialappa's Band (Marco Santin, Carlo Taranto e Giorgio Gherarducci) per un appuntamento che ci condurrà fino al nuovo eliminato della puntata: chi uscirà dal reality show tra Carmen Russo e Aida Yespica? Spazio poi, come da tradizione, per le nuove nomination.

GF Vip 2, ottava puntata in diretta: Francesco Monte, arriva il faccia a faccia

L'ottava puntata del GF Vip che andrà in onda nel prime time di Canale 5, traccerà i contorni di un chiarimento a lungo desiderato, specie da Francesco Monte. L'ex tronista infatti, avrà l'opportunità di confrontarsi con la fidanzata oppure, con il rivale diretto: Ignazio Moser. Cosa accadrà? Ed intanto, l'aspirante attore ha rotto il silenzio, parlando non di crisi sentimentale ma di problematiche esistenziali. Sarà davvero così? Ai telespettatori da casa invece, sembra solo che l'argentina si sia presa una bella cotta per l'ex ciclista. Secondo le primissime voci di corridoio, si parla addirittura di separazione in diretta: Cecilia lascia Francesco davanti a milioni di italiani? La Rodriguez, nonostante la sua vita finisca spesso tra le pagine dei giornali di gossip, ha dimostrato di essere molto riservata. Quindi ci viene da pensare che, difficilmente possa fare una scelta così importante, davanti alle telecamere del programma. Staremo a vedere cosa succederà. Anche Soleil Sorge aveva affermato di volere risolvere le cose faccia a faccia con Luca Onestini, per poi lasciarlo con una semplice missiva. Francesco però, potrebbe parlare con Ignazio anche in base alla reazione della scorsa settimana quando, interpellato da Ilary Blasi, aveva definito il ragazzo molto furbo.

Chi uscirà tra Carmen Russo e Aida Yespica? Doppia eliminazione

Ed intanto, nella residenza di Cinecittà sarà nuovamente tempo di eliminazioni. Chi dovrà lasciare la Casa del Grande Fratello Vip tra Carmen Russo e Aida Yespica? La bionda ballerina ha dato dimostrazione, in più di una occasione, di sentire moltissimo la mancanza del marito e della figlia, la piccola Maria. Stasera Enzo Paolo Turchi le farà una sorpresa in diretta? Anche Aida non vede l'ora di riabbracciare il fidanzato Geppy ma entrambe, nonostante la nomination, sono decisamente benvolute in Casa. Dopo la prima eliminazione, le anticipazioni ci riferiscono di una seconda inedita svolta: fuori anche un altro concorrente! Mistero, attualmente, sulle modalità. Sarà poi tempo di nomination ancora una volta: chi finirà a rischio? Come sempre, questa decisione è vincolata dalla scelta dei preferiti da parte del pubblico e il televoto. Ecco perché, personaggi come Giulia De Lellis, non vengono mai nominati. Gli “anziani” ancora in gioco infatti, non vedono l'ora di poterla nominare. L'ex corteggiatrice però, essendo molto amata da fuori, si piazza sempre al primo posto tra le preferenze del pubblico. Staremo a vedere cosa succederà a breve quando, dalle 21.25 circa, si riapriranno i battenti dell'ottava puntata del GF Vip.

