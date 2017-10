IGNAZIO MOSER/ Chiare avances nei confronti di Cecilia Rodriguez...(Grande Fratello Vip 2017)

Ignazio Moser dovrà vedersela con Francesco Monte? Pare che il concorrente stia facendo delle avances alla bella Cecilia Rodriguez. Ci sarà un confronto tra i due?

Ignazio Moser al Grande Fratello Vip 2017

IGNAZIO MOSER: DISTANZE O AVANCES PER CECILIA RODRIGUEZ?

Ignazio Moser ha trascorso l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 2 timoroso del confronto con Francesco Monte, per via della sua recente vicinanza a Cecilia Rodriguez. Il figlio del ciclista aveva deciso prima della puntata di prendere le distanze dalla sorella di Belen, per evitare che il suo rapporto con il fidanzato venisse compromesso dalle sue azioni. Superato lo scoglio Monte, che ha manifestato di avere una forte fiducia in Cecilia, Ignazio ha rivelato di credere di poter avere più di una possibilità con la Rodriguez, soprattutto perché il rapporto con il fidanzato potrebbe averla stancata. Un'opinione del concorrente che finora non sembra trovare spazio nella realtà, ma che lo ha spinto nuovamente a fare delle chiare avances nei confronti dell'argentina, mascherate da baci ed abbracci innocui che i due si scambiano in continuazione. Azioni caste agli occhi degli altri concorrenti, eppure segnale di pericolo per lo stesso Monte, che nell'ultima puntata del programma ha manifestato un forte fastidio per questo modo di fare del concorrente, a suo dire tipico dei ragazzini che vogliono conquistare la preda di turno. In fase di nomination, Moser ha invece dato il proprio voto ad Aida Yespica, con cui dice di aver avuto meno contatti rispetto alle altre concorrenti votabili.

RAPPORTI FUGACI PER IGNAZIO MOSER

I fan del Gf Vip 2 continuano ad essere molto attenti alle azioni di Ignazio Moser ed al suo flirt con Cecilia Rodriguez, anche se una folta schiera continua a tifare per una sua eventuale unione con Ivana Mrazova. Altri ancora hanno notato come il concorrente assomigli ad un farfallone sempre alla ricerca di un fiore su cui poggiarsi, dato che dall'inizio del reality si è avvicinato a diverse ragazze nel tentativo di conquistarne qualcuna. Lo stesso Moser del resto aveva manifestato la volontà di vivere un'avventura all'interno del programma ancora prima del suo ingresso, motivo che ha spinto il padre a fargli una raccomandazione alcune settimane fa, sperando che il figlio metta la testa a posto e cerchi una relazione seria. Questo ci fa intuire quanto sia facile per Moser avere rapporti fugaci con il sesso opposto, preferendo non fermarsi mai a lungo sulla preda di turno. Negli ultimi giorni, il concorrente ha dimostrato di essersi pentito del proprio pentimento precedente e di aver annullato ancora una volta le distanze con Cecilia, lanciandosi in diverse manifestazioni d'affetto che non lasciano spazio a dubbi.

IL PUBBLICO HA DEI FORTI DUBBI SU MOSER: PERCHE'?

Il Gf Vip 2017 potrebbe terminare entro breve per Ignazio Moser, che tolto il possibile flirt con Ivana Mrazova, è ormai finito nel dimenticatoio agli occhi dei fan. Molti telespettatori hanno manifestato infatti sui social diversi dubbi sul suo modo di fare, soprattutto quando ancora una volta ha diretto le sue attenzioni verso una delle concorrenti già fidanzate. Il suo modus operandi sta diventando inoltre sempre più evidente agli occhi del pubblico italiano, che aveva già iniziato a nutrire dei forti dubbi nei suoi confronti in occasione dello scontro con Daniele Bossari, dovuto alle famose stellette che il figlio del ciclista aveva assegnato ad ogni ragazza con cui era entrato in contatto a livello amoroso. Ignazio è tra l'altro fra i concorrenti più inattivi di quest'edizione, dato che è possibile vederlo alle prese con il lettino per prendere il sole e poco altro ancora. Tolti i presunti flirt sentimentali, rimarrebbe di certo oscurato di fronte ad una maggiore popolarità di Cristiano Malgioglio e persino di Giulia De Lellis.

