ISPETTORE CALLAGHAN: IL CASO SCORPIO E' TUO!/ Su Iris il film con Clint Eastwood (oggi, 30 ottobre 2017)

Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!, il film in onda su Iris oggi, lunedì 30 ottobre 2017. Nel cast: Clint Eastwood e Andrew Robinson, alla regia Don Siegel. Il dettaglio.

30 ottobre 2017 Cinzia Costa

il film poliziesco in prima serata su Iris

NEL CAST CLINT EASTWOOD

Ispettore Callaghan: Il caso Scorpio è tuo!, il film in onda su Iris oggi, lunedì 30 ottobre 2017 alle ore 21.00. Una pellicola poliziesca del 1971 che è stata diretta da Don Siegel (L'invasione degli ultracopri, La notte selvaggia del soldato Jonathan, Fuga da Alcatraz) ed interpretata da Clint Eastwood (Il texano dagli occhi di ghiaccio, Gran Torino, Lo straniero senza nome), Andrew Robinson (Hellraiser, Cobra, La bambola assassina 3) e Harry Guardino (Un marito per Cinzia, Il re dei re, L'inferno è per gli eroi). Il film segna il debutto sul grande schermo del personaggio di Dirty Harry, che sarà protagonista nel corso degli anni di altre 4 pellicole. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

ISPETTORE CALLAGHAN: IL CASO SCORPIO E' TUO!, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

L'ispettore Callaghan (Clint Eastwood) è noto fra i colleghi per il suo modo sbrigativo e poco ligio ai regolamenti di trattare i propri casi. Chiamato ad intervenire durante una rapina in banca, Callaghan uccide senza scrupoli uno dei rapinatori, per poi consegnare il complice ai suoi colleghi. Nel frattempo alla polizia arrivano dei messaggi firmati da un misterioso assassino, Scorpio. Questo minaccia di uccidere delle persone se non gli verrà dato del denaro. Il caso è affidato all'ispettore Callaghan, che dovrà però farsi dare una mano dal novellino Gonzales (Reni Santoni). La polizia non riesce ad impedire il primo omicidio minacciato da Scorpio, quello di un bambino di colore, nè ad impedire che il killer uccida un prete. Scoprio lascia quindi un nuovo messaggio, dove chiede 200.000 dollari in cambio della vita di una quattordicenne che ha rapito. La polizia ha deciso di fingere di cedere al ricatto per poter avvicinare Scorpio, e proprio a Callaghan viene assegnato il compito di consegnare la valigetta con il denaro. Quando assassino e ispettore si incontrano nasce una colluttazione e Callaghan si salva solo grazie all'intervento di Gonzales, che lo stava seguendo con un radiomicrofono. Scorpio è stato ferito, ma è riuscito a scappare ed ora è braccato. Proprio Callaghan riesce ad acciuffarlo e lo tortura per fargli confessare dov'è nascosta la ragazza. Scoprio però non parla e la piccola viene trovata morta fuori città. Scoprio intanto, proprio a causa delle torture inflittegli da Callaghan senza un regolare arresto, viene rilasciato.

