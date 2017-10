IVANA MRAZOVA/ Come se la caverà nella casa senza Veronica Angeloni? (Grande Fratello Vip 2017)

Il percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip per Ivana Mrazova si fa sempre più difficile: come se la caverà senza la sua alleata e amica Veronica Angeloni?

30 ottobre 2017 Redazione

Ivana Mrazova al Grande Fratello Vip 2017

IVANA MRAZOVA E IL GRUPPO DELLE DONNE

Il Grande Fratello Vip 2017 sta diventando sempre più difficile per Ivana Mrazova, che nell'ultima diretta ha vissuto l'eliminazione di Veronica Angeloni. La modella e la pallavolista avevano infatti intrecciato un forte legame fin dal loro ingresso nel reality, formando assieme a Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez un sottogruppo di ragazze giovani in grado di fare fronte alle nomination dei rivali. Durante l'ultima puntata, Ivana ha dovuto inoltre scegliere se stare dalla parte della Angeloni o di Jeremias Rodriguez, per via di diversi contrasti avvenuti fra i due concorrenti ed ha scelto di rimanere fedele alla pallavolista. In fase di nomination ha diretto invece il proprio voto verso Carmen Russo, nell'impossibilità di votare Aida Yespica, che rimane un membro della sua cerchia più ristretta. Ancora una volta, le concorrenti giovani hanno infatti scelto di non votare il gruppetto che hanno formato fin dall'inizio ed anche di non schierarsi contro gli inquilini che fanno parte del programma fin dal suo inizio. Anche per questo Ivana ha trovato una via d'uscita facile grazie a Carmen, che in questo caso è diventata l'unica possibilità per la modella di evitare presunti scontri all'interno della Casa.

IVANA MRAZOVA: UNA CONCORRENTE ANONIMA?

Ivana Mrazova sembra ormai finita nel baratro del Gf Vip 2017, lontano dalle attenzioni del pubblico. In molti si chiedono infatti sui social dove sia finita la modella, che in seguito all'uscita di Veronica Angeloni è piombata in un forte silenzio. Accantonato il flirt con Ignazio Moser, ad Ivana è rimasto ben poco da raccontare agli italiani ed ora è forte solo della sua vicinanza a Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis. In Casa tuttavia sembra essere fra le più apprezzate dagli altri concorrenti, ma in seguito allo schieramento promosso dalla produzione durante l'ultima diretta, potrebbe subire un certo isolamento da parte del gruppo che sostiene Jeremias Rodriguez. Ivana è infatti stata fra chi ha preferito supportare Veronica e si è attirata così una forte antipatia da parte di Cecilia Rodriguez, sempre protettiva nei confronti del fratello. Ivana ha trascorso infatti gli ultimi giorni per lo più in solitudine, anche se i suoi rapporti con gli altri concorrenti rimangono buoni.

POTREBBE FINIRE IN NOMINATION AL GF VIP 2 QUESTA SERA?

Il Gf Vip 2 potrebbe vivere con estrema difficoltà una vittoria di Ivana Mrazova, diventata popolare agli occhi dei telespettatori italiani solo per via del suo presunto flirt con Ignazio Moser. Quest'ultimo ha infatti accantonato qualsiasi desiderio di conquista nei suoi confronti, sia perché la modella non gli ha dato modo di sperare in eventuali sviluppi amorosi, sia perché nella vita del concorrente è spuntata intanto Cecilia Rodriguez. Tolto questo particolare interessante per il pubblico, la Mrazova è finita nell'anonimato che aveva già caratterizzato la fase iniziale del programma, un'opinione che tra l'altro ha espresso anche Cristiano Malgioglio, fra i concorrenti che nelle ultime settimane ha preso le distanze dalla modella. Si sta verificando quindi quanto si era ipotizzato in precedenza, ovvero che senza il supporto di Veronica Angeloni e tolto il presunto flirt con Moser, Ivana potesse finire fra i concorrenti che lasceranno la Casa nelle prossime settimane.

