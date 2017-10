Il Segreto / Hernando tende una trappola a Damian: la resa dei conti è vicina?

Anticipazioni Il Segreto, puntata 30 ottobre: Hernando non crede ai sospetti di Nicolas su Damian ma decide ugualmente di tendergli una trappola. Ha fatto lui del male a Camila?

30 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Sarà un inizio di settimana con il botto quello che attenderà i telespettatori de Il Segreto questo pomeriggio, a partire dalle ore 16:20. Le sorti di Candela, ritrovata in fondo ad un pozzo, continueranno a destare grande preoccupazione, soprattutto perchè il piccolo da lei portato in grembo potrebbe correre un grave pericolo. Ignaro delle vere ragioni di quell'incidente, Hernando verrà informato da Nicolas dei suoi sospetti: Damian ha più volte minacciato Camila e potrebbe avere dato seguito alle sue parole nel peggiore dei modi. Si tratterà di una dichiarazione molto forte, che almeno inizialmente non verrà accolta dal padrone di casa. Hernando continuerà a professarsi certo dell'innocenza del figlio anche se in fondo al suo cuore comincerà a sospettare di lui: proprio per questo comincerà ad elaborare un piano per incastrare Damian. Raggiungerà il suo obiettivo?

Il Segreto: c'è futuro per Fe e Mauricio?

Non ci saranno soltanto i Dos Casas nella puntata de Il Segreto di questo pomeriggio. In essa, infatti, assisteremo alle dichiarazioni di Mauricio che rivelerà alla Guardia Civile ciò che gli ha richiesto Donna Francisca: le gravissime ferite presenti nel suo corpo sono state causate dall'aggressione di un branco di lupi. In questo modo, Fe non rischierà l'arresto per la morte di Caridad ma pagherà a caro prezzo il patto stretto con la sua padrona. D'ora in avanti, infatti, la domestica dovrà tenere le distanze dal capomastro, non solo evitando di amoreggiare con lui ma anche tenendo la bocca chiusa in merito alle ragioni del suo cambiamento. Sarà un durissimo colpo per Fe, che prima dell'arrivo della gemella a Puente Viejo, sembrava finalmente pronta a dare vita ad una vera relazione con il suo 'omone'. I problemi per la coppia sono solo all'inizio: Donna Francisca terrà dunque tutto per sé il suo più fedele collaboratore?

