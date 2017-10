JEREMIAS RODRIGUEZ/ Un passato turbolento lo ha segnato: il suo racconto (Grande Fratello Vip 2017)

Jeremias Rodriguez racconta il suo passato alle telecamere del Grande Fratello Vip 2: il concorrente sarà cambiato? Avrà messo da parte la sua rabbia?

Jeremias Rodriguez al Grande Fratello Vip 2017

JEREMIAS VINCE E RESTA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP

Jeremias Rodriguez è davvero cambiato? L'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2 ha segnato una vittoria per il concorrente, che è riuscito a salvarsi dalla nomination con Veronica Angeloni. Il pubblico si è schierato infatti dalla sua parte, anche se lo scontro si è battuto davvero su pochi voti. Jeremias ha ottenuto il 49%, dato che manifesta come molti telespettatori lo vorrebbero fuori dalla Casa. Prima di scoprire in studio il proprio destino, Jeremias ha inoltre potuto rivedere il padre, anche se attraverso un vetro, ed ha scoperto che quella delusione che crede di aver dato ai genitori è in realtà inesistente. Determinate sue parole hanno incuriosito però ancora di più il pubblico, che ora continua a chiedersi con maggior forza quale sia l'oscuro segreto del fratello di Belen. In questi giorni, Jeremias ha parlato a lungo degli anni trascorsi in sovrappeso ed impegnato in strade sbagliate, senza mai scendere nei particolari. Gli unici dati che si sanno per ora è che il ragazzo ha 'smarrito la strada' per diverso tempo e che non si è occupato delle sorelle come avrebbe dovuto.

JEREMIAS RODRIGUEZ: IL PASSATO E LE STRADE SBAGLIATE

Negli ultimi giorni del Gf Vip 2, Jeremias Rodriguez ha parlato di sé in modo un po' più approfondito rispetto alle settimane precedenti. In particolare ha parlato del suo rapporto con il cibo, del fatto che a causa della depressione fosse arrivato a superare i 114 kg e che infine sia riuscito ad uscire da quel brutto periodo con estrema fatica. Il dubbio di molti telespettatori è che in realtà il concorrente abbia voluto girare attorno al vero problema, che potrebbe essere collegato con i suoi frequenti cambi d'umore. Dall'altra parte, molti hanno puntato il dito contro Alfonso Signorini perché ha voluto difendere l'argentino durante l'ultima puntata. Agli occhi del direttore di Chi, il concorrente manifesterebbe infatti la sua rabbia per via di un problema sostanziale, avvalorando così la tesi di chi crede fermamente che sia la produzione che Jeremias stiano mantenendo un segreto scottante che è meglio non trapeli. Tolto questo particolare, non sembra in realtà che il fratello di Belen sia così cambiato come voglia far credere, anche se le liti con gli altri inquilini sono stati meno frequenti del solito.

LA SUA RABBIA SARA' DIMINUITA?

Il timore dei fan del Gf Vip 2 è che Jeremias Rodriguez possa non solo arrivare alla finale, ma addirittura diventare il nuovo vincitore. In molti lamentano infatti sui social una preferenza palese da parte della produzione, che ha scelto di non punire l'aggressività del concorrente in diverse aggressioni. Nell'ultima diretta questo particolare è stato sollevato tra l'altro da Simona Izzo, fra gli ospiti presenti in studio, che ha parlato addirittura di beatificazione del ragazzo e di un suo finto cambiamento. I concorrenti invece si sono schierati per la maggior parte a favore di Jeremias, se si escludono Ivana Mrazova, Cristiano Malgioglio e Giulia De Lellis. Quest'ultima inoltre ha vissuto un vero e proprio scontro con l'argentino, che non ha esitato ad accusarla di aver cercato di mettergli contro le sue fan perché lo votassero nella fase della nomination. La lite fra i due concorrenti si è risolta nella prima parte della puntata, ma alla luce di quanto è avvenuto c'è da chiedersi se la Izzo non abbia visto giusto e se Jeremias non abbia finto la propria trasformazione solo per evitare di dover abbandonare il reality.

