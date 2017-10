Jessica Cerniglia / Le parole contro Francesco Monte: “Povera Cecilia, racconterò tutta la verità!”

Jessica Cerniglia, il "tormento" di Francesco Monte torna alla carica e ciò che dice sconvolge ancora; l'ex tronista non risponde e attende la puntata di stasera del GF Vip.

30 ottobre 2017 Valentina Gambino

Jessica Cerniglia

Jessica Cerniglia riemerge dall'oblio e torna a parlare di Francesco Monte. La ragazza, si era palesata durante la scelta dell'ex tronista che aveva voluto riprovarci con Teresanna Pugliese. All'epoca dei fatti, lei sosteneva di avere avuto con il ragazzo un avvicinamento bollente dopo una serata in discoteca. Correva l'anno 2013 e all'epoca, Francesco freschissimo di scelta, si trovò in mezzo al caos: lei si era dichiarata come la sua amante. Monte ha negato immediatamente il tradimento ed anche Teresanna, sembrava fortemente sicura dell'amore che gli dimostrava il neo fidanzato. Di seguito le cose andarono avanti per svariate puntate, con lui che minacciò anche azioni legali nei confronti della ragazza. Dopo tanti anni, Jessica ritorna in pista con un video: "Come vedi la ruota gira per tutti caro Francesco Monte. Mi hai fatto passare per una poco di buono e anche una bugiarda davanti a tutta Italia. La gente dice 'Povero Francesco', ma povera Cecilia, povera. E comunque adesso non mi limiterò più, racconterò tutta la verità, tutta la verità!", confessa.

Jessica Cerniglia, il “tormento” di Monte torna alla carica

Le dichiarazioni di Jessica Cerniglia però, purtroppo non si sono fermate qui. E così, approfittando di questo momento di crisi, la ragazza ha rilanciato. "Grazie a tutti per il sostegno. Tante trasmissioni mi stanno invitando, ma al momento non mi va di rendermi visibile. Francesco sa che tra noi c’è stato di più, ma ho cercato di avere rispetto al contrario di qualcuno. Intanto non è vero che sono stata mai denunciata e poi non è vero che l’ho seguito a Miami. Tra l’altro il fratello ha cercato quasi di alzarmi le mani", ha scritto tramite social. Questa sera, Francesco Monte entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con la fidanzata Cecilia Rodriguez. L'argentina, dentro le quattro mura della residenza più spiata di Cinecittà, è in visibile crisi e sta cercando di capire cosa prova per il fidanzato e quale attrazione la lega invece ad Ignazio Moser. Staremo a vedere cosa accadrà questa sera in puntata e se Jessica confesserà altri dettagli inediti con protagonista Francesco Monte.

© Riproduzione Riservata.