KEVIN SPACEY/ Coming out: "Sono gay". L'attore chiede scusa ad Anthony Rapp

Kevin Spacey si scusa con Anthony Rapp per le molestie da lui confessate e dichiara apertamente di essere gay, attraverso un lungo post da lui pubblicato su Twitter.

30 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Kevin Spacey in House of Cards

Lo scandalo Weinstein ha spinto un altro attore di Hollywood a parlare di una brutta esperienza del passato, fatto che lo ha provato profondamente. Il colpevole di molestie questa volta sarebbe Kevin Spacey, accusato da Anthony Rapp di avere tentato un approccio sessuale quando quest'ultimo aveva soltanto 14 anni. L'attore noto per la partecipazione alla serie tv Star Trek Discovery ha raccontato a Buzzfeed News di essersi trovato molti anni fa ad una festa organizzata dal Premio Oscar e di essersi annoiato, tanto da avere preferito trascorrere la serata in una camera da letto guardando la televisione. Solo a tarda notte, si è accorto di essere rimasto solo in casa insieme a Spacey che si sarebbe avvicinato a lui facendogli delle chiare molestie a fondo sessuale. Si è trattato di un gesto difficile da dimenticare e che Rapp in tutti questi anni ha raccontato solo a parenti e ad amici. Il caso Weinstein gli ha dato il coraggio di parlarne pubblicamente. Le sue dichiarazioni hanno colpito profondamente l'attore vincitore dell'Oscar con i film 'Sospetti Usuali" e "American Beauty".

KEVIN SPACEY FA COMING OUT E SI SCUSA CON ANTHONY RAPP

Dopo avere letto l'intervista di Anthony Rapp, Kevin Spacey ha deciso di dire la sua scusandosi con il collega per quanto accaduto molti anni prima e annunciando qualcosa che molti suoi fan avevano intuito da tempo. Nel suo profilo Twitter, infatti, Spacey ha dichiarato: "Ho grande rispetto e ammirazione per Anthony Rapp come attore. Sono inorridito nell'ascoltare questa storia. Onestamente non ricordo quell'incontro avvenuto più di trent'anni fa. Ma se mi sono comportato come lui ha descritto, gli pongo le mie scuse più sincere per quello che è stato il comportamento inappropriato di un uomo ubriaco. Sono inoltre dispiaciuto per i sentimenti che tale gesto ha causato in tutti questi anni!". L'attore Premio Oscar ha quindi aggiunto il proprio coming out: "Questa storia mi ha incoraggiato ad affrontare altre cose della mia vita. Anche se ho cercato di proteggere la mia privacy, questi avvenimenti mi inducono a dichiarare che ho avuto relazioni sia con uomini che con donne. Ho amato e avuto romantici incontri con uomini nella mia vita e ho scelto ora di vivere come gay".

