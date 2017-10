L’EREDITÀ/ Carlo Conti torna al timone del quiz. Fabrizio Frizzi ancora in ospedale

Questa sera, lunedì 30 ottobre, alle 18.45 su Rai 1 torna L'eredità. Al timone del quiz ci sarà Carlo Conti, storico conduttore del programma. Fabrizio Frizzi ancora in ospedale.

L'eredità in onda su Rai 1

Oggi, lunedì 30 ottobre, alle 18.45 su Rai 1 torna L’eredità. Dopo una settimana dal malore che ha colpito Fabrizio Frizzi, il quiz show del preserale di Rai 1 riprende la messa in onda con Carlo Conti al comando. Il conduttore toscano, amico e collega di Frizzi, torna al timone dell’Eredità, dopo aver lasciato la conduzione a Fabrizio Frizzi con cui si era già alternato nelle ultime stagioni del programma. Venerdì scorso, Carlo Conti con un tweet a pochi minuti dall'inizio di Tale e quale show ha parlato delle condizioni dell’amico: "Poco fa ho parlato al telefono con Fabrizio Frizzi, ci sta guardando! Torna presto, abbiamo bisogno di te!”. Poi durante la diretta dello show di Rai 1 ha confermato che le sue condizioni sono in via di miglioramento, che è lucido, cosciente e che può parlare al telefono. Ricordiamo che Frizzi è stato colpito da un malore durante la registrazione del programma lo scorso lunedì 23 ottobre. La Rai ha subito deciso di sospendere il programma in segno di rispetto per il conduttore (nonostante ci fossero già pronte delle puntate de L’eredità) annunciando che avrebbe mandato in onda per tutta la settimana le repliche di Don Matteo 9.

LE PAROLE DELLA FAMIGLIA

Fabrizio Frizzi è ancora ricoverato al policlinico Umberto I di Roma, dove si sta sottoponendo ad alcuni esami clinici. In un comunicato i parenti del presentatore hanno ringraziato tutti coloro che hanno dimostrato affetto per Fabrizio ma allo stesso tempo hanno chiesto il massimo riserbo: “Fabrizio, nella sua vita personale e professionale, ha sempre tenuto in grandissima considerazione il rispetto per le persone, chiedendo al tempo stesso la massima discrezione per la propria vita privata. Ed è questo stesso tipo di considerazione che Fabrizio chiede, ora, a tutti coloro che gli vogliono bene, in attesa di rientrare al più presto per tante, nuove e appassionanti ghigliottine”, si legge nel comunicato. Al momento non sono ancora stati rilasciati bollettini medici sullo stato di salute del conduttore.

