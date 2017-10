L'ISOLA DI PIETRO / Il finale di stagione conquista i fan

L'isola di Pietro: commento sull'ultima puntata andata in onda ieri sera 29 ottobre e reazioni dei fans su Twitter. Gianni Morandi grande protagonista di una serie di successo!

30 ottobre 2017 Redazione

L'isola di Pietro

COMMENTO ULTIMA PUNTATA

Ieri sera 29 ottobre 2017 è andata in onda su Canale 5 l'ultima puntata di "L'isola di Pietro". Questa fiction, che ha visto il grande ritorno in tv di Gianni Morandi, ha conquistato moltissimi fans, di tutte le età! La serie è stata in grado di combinare un giallo, molti misteri e l'amore, sia famigliare che non. Tutto è cominciato con un'esplosione alla Tonnara lungo la spiaggia, nel quale è stato coinvolto Pietro, il pediatra interpretato da Morandi, perchè ha cercato di aiutare i ragazzi che dentro stavano facendo una festa. Proprio la possibilità che Pietro possa essere rimasto ferito fa tornare Elena a casa, dopo ben quindici anni di lontananza e pochi contatti. E così inizia tutta la storia, che unisce all'iniziale incendio anche altri misteri da risolvere e di cui trovare il colpevole. Nel corso delle ultime settimane i fans sono cresciuti sempre più: sicuramente ha giocato molto la presenza del grande Morandi, che suscita simpatia sia tra i più vecchi sia tra i più giovani; a questo si aggiunge poi anche una storia interessante, appassionante e che include tematiche diverse e tutte importanti; inoltre i luoghi in cui si svolgono le vicende, ossia la parte sud della Sardegna, hanno certamente aiutato ad attirare l'attenzione. C'è da dire che la recitazione non è stata delle migliori, anche se c'è da riconoscere una grande recitazione nell'interprete della giovane Caterina: la ragazza è stata in grado di piangere, arrabbiarsi e commuoversi con grande talento! (Agg. di Tecla Magnani)

REAZIONI DEI FANS SU TWITTER

"L'isola di Pietro" è giunto al suo termine ieri sera 29 ottobre! Come sempre succede, anche in questo caso i commenti sono stati molti sui social, a maggior ragione che si è trattato dell'ultimo episodio di una serie che ha riscosso molto successo! Un utente commenta su Twitter: "Non male l'isola di Pietro, l'ultima puntata è stata fantastica". Addirittura una ragazza scrive così: "Se mi spoilerate L'isola di Pietro giuro che non vi rivolgo mai più la parola"! Continua poi la serie di commenti di utenti che parlano di sè come di "vecchi dentro" per il fatto di guardare questa serie apparentemente fatta per un pubblico più anziano: una ragazza infatti dice "Non riesco a capire chi sia più vecchio dentro tra i miei genitori che dormono sul divano e me che seguo trepidante L'isola di Pietro". Per finire c'è da dire che Twitter si è scatenato anche per convincere i produttori a fare una seconda stagione e sembra che molti siano d'accordo nel fare in modo che ci sia davvero! Ci sarà davvero una seconda stagione? E se sì, di cosa tratterà? Della vita della famiglia di Alessandro, Elena e Caterina? Nel caso, tutti ovviamente la seguiranno "trepidanti"! (Agg. di Tecla Magnani)

