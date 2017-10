LEGENDS OF TOMORROW 2/ Anticipazioni del 30 ottobre: una morte inaspettata nel team (finale di stagione)

Legends of Tomorrow 2, anticipazioni 30 ottobre 2017, in prima Tv assoluta su Premium Action. Le Leggende vengono confinate nella realtà creata da Eobard. Come uscirne?

Legends of Tomorrow 2, in prima Tv su Premium Action

LEGENDS OF TOMORROW 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, lunedì 30 ottobre 2017, Premium Action trasmetterà gli ultimi due episodi di Legends of Tomorrow 2, in prima Tv assoluta. Saranno il 16° ed il 17°, dal titolo "Il mondo dei cattivi" e "Aruba". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: nel passato, Rip (Arthur Darvill) raggiunge il 1965 per accompagnare Hank Heywood (Patrick Lubczyk) a New York e perché protegga la Lancia anche a costo della sua stessa vita. Il Comandante Acciaio si infiltra in seguito nella base della NASA per nascondere il frammento, scegliendo di mimetizzarla nell'asta della bandiera che Armstrong porterà in seguito sulla Luna. Nel presente, le Leggende cercano Rip ed intuiscono che è riuscito ad inserirsi alla NASA grazie alle sue conoscenze di pilota. Sara (Caity Lotz) ed il suo gruppo riescono a metterlo in guardia sulle intenzioni della Legione. La squadra capisce però di aver perso il frammento grazie al successo dell'Apollo 13, realizzando che la storia è stata cambiata. Eobard (Matt Letscher) è riuscito infatti a raggiungere la Luna grazie alle finte sembianze di Swigert (Sean MacLean). Ray (Brandon Routh) tuttavia riesce a recuperare il frammento prima del nemico e si unisce alle Leggende per fare ritorno sulla Terra, dove Eobard riesce a fuggire. Le Leggende riescono però a recuperare tutti i frammenti mancanti della Lancia ed a riassemlare l'artefatto. Scoprono però che la Lancia è altamente potente e quindi pericolosa per chiunque ne entri in possesso, scegliendo come unica soluzione di distruggerla. Per riuscire a compiere l'operazione dovranno però recuperare il Sangue di Cristo, localizzabile grazie all'intervento di J. R. R. Tolkien (Jack Turner), l'unico che nei suoi libri ha parlato del liquido magico e della tomba in cui è stato nascosto tempo prima. Il Tenente li informa infatti che il Sangue si trova nel 1916, nel campo di guerra in cui nel mese di luglio si è svolta la Battaglia della Somme, in un punto a metà via fra le trincee naziste e quelle britanniche. Le Leggende riescono alla fine a stabilire una tregua temporanea fra entrambe le fazioni ed a recuperare il liquido, ma Mick (Dominic Purcell) riceve una nuova visione di Snart (Wentworth Miller) e decide di tradire gli amici e sottrarre il Sangue, consengandolo in seguito la Lancia alla Legione.

ANTICIPAZIONI 30 OTTOBRE 2017, EPISODIO 16 "IL MONDO DEI CATTIVI"

Una volta ottenuta la Lancia, la Legione inizia a fare delle importanti modifiche sulla realtà, scegliendo di manipolare i fatti storici a loro vantaggio. Le Leggende iniziano quindi a perdere ogni memoria riguardo la loro vita precedente, fatta eccezione per Mick, che ritorna al fianco di Snart. Alla luce di tanti misteri, Nate intuisce che qualcosa sta andando storto e cerca un modo per recuperare i ricordi dei compagni di squadra. Snart tuttavia riesce ad eliminare Amaya per permettere ad Eobard di distruggere la Lancia e confinare i rivali nel mondo che ha appena creato.

ANTICIPAZIONI 30 OTTOBRE 2017, EPISODIO 17 "ARUBA"

Le Leggende dovranno lottare contro il tempo per impedire alla Legione di portare a termine il loro piano. L'unica soluzione sembra ritornare nel passato, nel campo della Battaglia della Somme, dove potranno raggiungere le loro versioni del passato un attimo prima che la realtà venga modificata da Eobard. In caso di successo, riusciranno ad impedire la creazione di linee temporali parallele ed arresteranno Darhk dopo aver distrutto la Legione ed il suo leader.

