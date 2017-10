LORENZO FLAHERTY/ L’attore ha cambiato strategia nella casa? (Grande Fratello Vip 2017)

Lorenzo Flaherty è riuscito infatti a conquistare la simpatia dei tanti concorrenti giovani della Casa del Grande Fratello Vip: ha cambiato strategia?

Lorenzo Flaherty al Grande Fratello Vip 2017

LORENZO FLAHERTY: UN CAMBIO DI ROTTA

Lorenzo Flaherty ha rischiato di finire in nomination anche la settimana scorsa. I fan del Grande Fratello Vip 2 lo hanno fatto rientrare infatti fra i votabili dell'ultima diretta, al fianco di concorrenti considerati forti come Luca Onestini e Raffaello Tonon. L'attore è di certo l'inquilino della Casa che ha avuto più nomination in quest'edizione, ma sembra comunque che in seguito agli ultimi eventi abbia deciso di cambiare strategia. Dopo aver saputo di essere di nuovo a rischio, Flaherty ha infatti deciso di stringere maggiormente i rapporti con gli altri concorrenti della Casa, con cui si è lanciato in un torneo di tappi che sta impegnando tutti in questi giorni. Lo abbiamo visto infatti scherzare persino con Jeremias Rodriguez, con cui fino a quel momento non era entrato spesso in contatto e addirittura sempre meno impegnato in cucina, rimasto il suo regno indiscusso fino all'entrata nel reality di Carmen Russo e Tonon. L'unico presunto errore da parte di Flaherty è dovuto alla sua decisione di votare Aida Yespica, riuscendo a stupire la modella per il suo voltafaccia. Secondo la concorrente, i due avevano infatti legato molto soprattutto grazie all'esperienza del reality e mai si sarebbe aspettata di finire in nomination anche grazie ad un voto dell'attore.

I CAMBIAMENTI NON SONO GRADITI NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP

Il Gf Vip 2 ci ha mostrato in questi giorni una situazione abbastanza strana per Lorenzo Flaherty. Quest'ultimo è riuscito infatti a conquistare la simpatia dei tanti concorrenti giovani della Casa, ma al tempo stesso ha perso credibilità agli occhi di altri inquilini. Non si tratta solo di Aida Yespica, con cui ci sono stati non pochi attriti in seguito all'ultima nomination, ma anche di Cristiano Malgioglio e dei concorrenti più adulti del programma. Il paroliere infatti non ha gradito il cambiamento avvenuto in questi giorni in Flaherty e secondo il suo punto di vista farebbe parte di una strategia ben precisa con cui l'attore vuole evitare una nuova nomination. Sembra tra l'altro che altri concorrenti siano d'accordo con Malgioglio, come Corinne Clery e Raffaello Tonon, che a loro volta avrebbero notato le stesse dinamiche. I fan invece continuano a non apprezzare la presenza di Flaherty all'interno della Casa, anche se il suo carattere estroverso fa sorridere molti. Sui social si discute infatti della poca sincerità del concorrente, alimentata da quella sua tendenza a non prendere mai una posizione precisa durante le liti fra gli altri inquilini.

LORENZO FLAHERTY E LA GIALAPPA'S BAND

Lorenzo Flaherty è uscito dalle grazie del pubblico del Gf Vip 2017, ma anche dal vortice di nomination che ha caratterizzato tre settimane di programma. E' diventato però uno dei preferiti dalla Gialappa's Band, che durante l'ultima puntata ha acceso i riflettori sulla difficoltà dell'attore nel ricordare i proverbi e i detti popolari. Secondo alcuni telespettatori in realtà farebbe tutto parte di un personaggio che Flaherty si sarebbe creato per attirare le simpatie del pubblico, dato che un atteggiamento simile fa parte del ruolo di Paolo Kessisoglu nella sit-com Camera Cafè. Il suo Paolo Bitta è infatti noto per non terminare mai un proverbio o un detto ed alcune frasi dette da Flaherty hanno alimentato questo tipo di sospetto, soprattutto se si considera che l'attore sembra in realtà conoscere i proverbi, di cui sbaglia puntualmente solo una parola. Il televoto flash dell'ultima diretta ha inoltre evidenziato come il concorrente non sia riuscito del tutto a conquistare il pubblico italiano, che di certo non lo preferisce di fronte ad una meno famosa Giulia De Lellis o ad un più quotato Daniele Bossari.

