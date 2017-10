LUCA ONESTINI/ Tra le varie accuse anche l’omosessualità: Giulia Latini smentisce (Grande Fratello Vip 2017)

Per Luca Onestini finito lo ''scandalo Soleil'' si apre l'accusa alla suo omosessualità, ma Giulia Latini interviene per difenderlo. Cosa accdrà questa sera al Gf Vip 2?

Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2017

LUCA ONESTINI: LE ACCUSE DELLA MORIC

Luca Onestini continua ad essere al centro dell'attenzione dei fan del Gf Vip 2017, non tanto per la sua presenza nella Casa, quanto per una recente affermazione di Nina Moric. La modella ha infatti pubblicato un post sui social alcuni giorni fa, in cui ha voluto tranquillizzare Francesco Monte, fidanzato di Cecilia Rodriguez, ed in cui ha lasciato intendere che l'ex tronista di Uomini e Donne sia in realtà gay. La Moric di certo non è nuova ad uscite di questo tipo ed a post in cui alimenta focolai inesistenti, ma Giulia Latini è voluta intervenire per dire la sua. L'ex corteggiatrice di Luca ha sottolineato che le affermazioni della Moric vanificano la frequentazione che c'è stata fra i due ragazzi e che è durata alla fine per sei mesi, il tutto per garantire ai fan che l'ex corteggiatore non è gay e che difenderà a spada tratta il loro legame. Secondo la Latini inoltre, Onestini non avrebbe alcun problema ad ammettere, in caso, la propria omosessualità. Tutto questo ovviamente avviene lontano dagli occhi e dalle orecchie del concorrente, che durante l'ultima diretta è riuscito non solo a sanare il rapporto con Jeremias Rodriguez, ma è finito anche fra i votabili grazie al televoto flash dei telespettatori.

LO SCANDALO SOLEIL E' GIA' NEL DIMENTICATOIO

Il Grande Fratello Vip 2 continua senza ostacoli per Luca Onestini, che accantonata la relazione con Soleil Sorgé, sembra essere ritornato a nuova vita. Questo suo improvviso cambiamento ha alimentato tuttavia i dubbi di molti telespettatori riguardo alla veridicità della loro rottura, già sollevata durante il famoso 'scandalo Soleil' e finito poi in un nulla di fatto. L'ex tronista e l'ex fidanzata sono finiti infatti nel dimenticatoio alla velocità della luce, anche a causa delle contestazioni che erano riusciti ad attirare fin dalla loro partecipazione a Uomini e Donne. Luca dimostra però di non aver del tutto voltato pagina, dato che non ha pensato di potersi consolare con qualche altra concorrente del reality ed ha puntato tutto sul risanare la frattura che si era creata con Jeremias Rodriguez, avvenuta proprio durante lo scoppio dello scandalo. Durante l'ultima puntata, Onestini ha infatti deciso di stare dalla parte dell'argentino durante il confronto con Veronica Angeloni, riuscendo a stupire lo stesso concorrente e dimostrando di aver superato le precedenti tensioni.

LUCA ONESTINI RIEMERGERA? I SOCIAL PARLANO POCO DI LUI

Luca Onestini non è più fra i papabili alla vittoria del Gf Vip 2, anche se durante la rottura con l'ex fidanzata Soleil Sorgé era apparso fra i concorrenti più forti di quest'edizione. L'ex tronista non è stato in grado di cavalcare l'ondata di popolarità, a detta di alcuni telespettatori, dato che sui social non si parla più di quanto ha vissuto nelle ultime settimane. Lo stesso Onestini tra l'altro dimostra di aver dimenticato con molta facilità non solo la relazione con Soleil, ma persino la loro rottura. Dopo aver vissuto alcuni giorni in totale tristezza e sconforto, Luca non ha manifestato più alcun sentimento negativo, anche se rispetto alla fase iniziale del programma, sembra più freddo nei confronti degli altri concorrenti. A causa delle poche attività interessanti all'interno della Casa, Onestini è finito inoltre in quel dimenticatoio che sta interessando diversi protagonisti del reality, fatta eccezione per Cristiano Malgioglio e pochissimi altri. Sui social in molti si chiedono inoltre se la produzione farà emergere un nuovo scandalo per Onestini, per riportarlo sulla cresta dell'onda, ironizzando sul fatto che la rottura con Soleil sia in realtà frutto di finzione e di dinamiche create appositamente dagli ideatori del programma.

