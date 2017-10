Lory Del Santo arrestato l’ex Francesco Ceglie/ L’amore finì per Bubi di Uomini e Donne, poi... (Pomeriggio 5)

Lory Del Santo: arrestato Francesco Ceglie. L'ex compagno della nota attrice è in carcere per aver sequestrato e minacciato di morte la fidanzata. La showgirl ospite a Pomeriggio 5

Lory Del Santo: arrestato Francesco Ceglie, ex compagno

Lory Del Santo: arrestato Francesco Ceglie. La nota attrice e regista ospite a Pomeriggio Cinque oggi 30 ottobre 2017, programma condotto da Barbara D’Urso su Canale Cinque, per parlare del suo ex compagno, che tre giorni fa è stato arrestato dai carabinieri di Vimercate (Monza), per sequestro di persone e minacce di morte nei confronti della fidanzata. Ceglie, ex calciatore, ha impedito alla compagna di uscire dalla sua casa di Masate, provincia di Milano, ed è stato processato per direttissima. Un evento traumatico avvenuto in seguito ad una lite con la fidanzata, minacciata con un coltello e costretta a rimanere in casa con la porta sbarrata da alcuni mobili. Una situazione risolta grazie al provvidenziale intervento dei residenti del palazzo che, sentendo urlare la donna, hanno deciso di chiamare i carabinieri di Vimercate. Una brutta vicenda, con Lory Del Santo ospite di Barbare D’Urso per parlare della sua relazione passata con Francesco Ceglie, conosciuto a Roma alla fine del 2011.

STORIA BREVE E INDOLORE

Lory Del Santo ha sempre avuto un debole per i giovanotti, fidanzata già in passato con Rocco Petrantonio (24 anni in meno di lei), e nel 2011 ha iniziato una relazione con Francesco Ceglie, all’epoca 19enne: ben 34 le primavere di differenza tra l’attrice-regista e l’ex calciatore. Conosciutisi a Roma, i due sono stati pizzicati per la prima volta dai gossippari l’11 dicembre del 2011. Una relazione durata poco però, con Francesco Ceglie pizzicato qualche giorno dopo insieme all’ex tronista Bubi Barbieri e con Lory Del Santo che ha commentato, il 22 dicembre 2011, ai microfoni di Novella 2000: “E’ molto carino e molto romantico, ma è davvero troppo giovane. E poi, non sa sciare”. In quei giorni la madre della serie web The Lady è stata avvistata sciare a Sestriere con una nuova fiamma, il personal trainer e aspirante attore Michael Rosmino. Una avventura veloce con Francesco Ceglie dunque, balzato agli onori della cronaca negli ultimi giorni per il sequestro della fidanzata e le minacce di morte.

© Riproduzione Riservata.