NEXT/ Su Italia 1 il film con Nicolas Cage e Jessica Biel (oggi, 30 ottobre 2017)

Next, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 30 ottobre 2017. Nel cast: Nicolas Cage, Jessica Biel e Julianne Moore, alla regia Lee Tamahori. La trama del film nel dettaglio.

30 ottobre 2017 Cinzia Costa

il film di fantascienza in prima serata su Italia 1

NEL CAST NICOLAS CAGE

Next, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 30 ottobre 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di fantascienza del 2007 che è stata diretta da Lee Tamahori (La morte può attendere, Once were warriors - Una volta erano guerrieri, Nella morsa del ragno) ed interpretata da Nicolas Cage (Face off - Due facce di un assassino, Con air, Via da Las Vegas), Jessica Biel (Total recall - Atto di forza, Io vi dichiaro marito e marito, Blade trinity) e Julianne Moore (Still Alice, I ragazzi stanno bene, Lontano dal Paradiso). Il film è tratto dal racconto di Philip K. Dick Non saremo noi, pubblicato in Italia nella raccolta Le presenze invisibili. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NEXT, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Cris Johnson (Nicolas Cage) è un veggente in grado di vedere il futuro. Si fa chiamare da tutti Frank Cadillac in omaggio a Frankenstein e all'utomobile Cadillac, ma il suo potere non è così straordinario. Può infatti vedere solo il proprio futuro e solo per 2 minuti in avanti, ma può osservare quello della sua futura fidanzata Elizabeth (Jessica Biel) senza limiti di tempo. Sfruttando questo potere Frank è in grado di aggiustare il suo futuro più prossimo modificando il corso degli eventi a suo vantaggio. L'uomo lavora come medium e veggente e la sua fama è abbastanza diffusa perchè l'FBI si interessi a lui. L'agente Callie Ferris (Julianne Moore), decide di rivolgersi al medium per sventare un imminente attacco terroristico, ma Frank usa il suo potere per sfuggire all'FBI. Durante la fuga incontra Elizabeth, di cui aveva già avuto delle visioni senza però saperle collocare nel tempo. I due partono insieme e rapidamente fra loro nasce una relazione. L'agente Ferris riesce a mettersi in contatto con Elizabeth, e per allontanarla adl suo obiettivo le racconta che Frank è uno psicopatico. Lei è però innamorata di Frank e invece di lasciarlo decide di fuggire con lui. Ora i due sono braccati dall'FBI ma anche i terroristi, sapendo delle doti di Frank, intendono eliminarlo per impedirgli di localizzare e disinnescare la bomba.

