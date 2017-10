NICOLA GARDINI/ Sulla sua esperienza a Palermo:"L'università italiana può fare male" (Che fuori tempo che fa)

Nicola Gardini sarà ospite di Fabio Fazio nella puntata di oggi di Che fuori tempo che fa. Lo scrittore insegna all'università di Oxford dopo anni di delusione nella scuola italiana.

30 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Nicola Gardini, Che fuori tempo che fa

Nicola Gardini sarà uno degli ospiti della puntata odierna di Che fuori tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio. Nato a Petaccio nel 1965, lo scrittore oggi è professore di letteratura italiana e comparata presso l'Università di Oxford anche se l'inizio della sua carriera accademica non è stato facile. Lui stesso aveva parlato delle difficoltà riscontrate a Palermo nel periodo in cui ha lavorato come ricercatore in un'intervista rilasciata qualche anno fa al quotidiano Repubblica: "L'università italiana può fare molto male. E non è solo una questione di concorsi truccati. Quel che ti deprime è la devastazione morale che scaturisce da questi maneggi, con un danno immenso per i più giovani". Le dichiarazioni di Nicola Gardini erano state fatte in merito ai sette anni da lui trascorsi all'università di Palermo, durante i quali si era trovato a subire un processo di progressiva esclusione: "A 35 anni ho vinto il concorso da ricercatore a Palermo. Sette anni di inferno. O meglio, di progressiva esclusione: niente fondi per la ricerca, pochi seminari, mai in commissione di laurea. Mobbing vero. Stavo nel posto sbagliato".

Nicola Gardini contro l'università italiana

Nella stessa intervista rilasciata alla Repubblica, Nicola Gardini ha spiegato di essersi ritrovato all'interno di un sistema che inizialmente gli appariva incomprensibile: "Ero la pedina di una scacchiera. Il barone che mi aveva aiutato voleva fare un dispetto al collega siciliano (...) L'avrei scoperto più tardi. È bastato un incontro con il professore che mi aveva spinto al concorso: accoglienza gelida, totale estraneità. L'oblio e la cancellazione sono armi tipiche di questo genere di accademici". E anche dopo l'uscita dei suoi libri, lo scrittore si è reso conto che nulla è cambiato e che neppure i suoi amici hanno trovato il coraggio di denunciare il sistema: "Poi rimangono i dissidenti. Quelli che mugugnano, ma non alzano un dito per cambiare gli equilibri. È la specie più diffusa, anche tra i miei amici. Dopo che è uscito il libro, ho ricevuto tantissime mail di consenso: tutte rigorosamente private".

Il successo di Nicola Gardini

Dopo anni di dissensi e di voltafaccia, Nicola Gardini ha scoperto che ad Oxford bandivano un concorso per italianistica e ha deciso di parteciparvi, vincendolo. È stato questo il fiore all'occhiello di una promettente carriera durante la quale ha scritto diversi romanzi, raccolte di poesia, saggi e traduzioni (dal latino e dall'inglese). Numerose sue traduzioni, da varie lingue, sono apparse sulla rivista 'Poesia, di cui è stato per molti alti il codirettore. Sul tradurre ha scritto il saggio in versi Tradurre è un bacio. Tra i suoi romanzi più noto ricordiamo Le parole perdute di Amelia Lynd, Vincitore del Premio di narrativa Viareggio, ma anche Lo sconosciuto, La vita non vissuta e I baroni. Come e perché sono fuggito dall'università italiana. Ricordiamo inoltre anche l'interesse di Nicola Gardini per la pittura, soprattutto dopo avere ricevuto in dono il materiale di un noto artista milanese. Alcune sue opere sono riprodotte nel libro Il Diario.

