Nilufar Addati/ La corteggiatrice di Mattia Marciano a Uomini e Donne: grande delusione in arrivo!

Nilufar Addati, la corteggiatrice di Mattia Marciano a Uomini e Donne andrà via dopo l'ennesimo scontro col tronista? Colpi di scena in arrivo al trono classico

30 ottobre 2017 Anna Montesano

Nilufar Addati, Uomini e donne

È bastato poco perchè il pubblico eleggesse tra le sue corteggiatrici preferite di questo nuovo trono di Uomini e Donne Nilufar Addati. Schietta, spontanea, verace oltre che molto bella, la ragazza si è dichiarata subito per Mattia Marciano e ha fatto ben capire di essere molto interessata a lui e decisa a corteggiarlo senza dubbi nè ma. Nilufar Addati è nata il 6 aprile del 1998 ed ha 19 anni. La corteggiatrice è nata a Napoli, città in cui vive, ma come è ben chiaro dal suo nome, ha anche origini straniere e per la precisione persiane, sua madre infatti è originaria dell'Iran. Fin da piccola, Nilufar è sempre stata molto legata alla sua famiglia, tanto che ha deciso di tatuarsi proprio questa parola, in persiano, sulla pelle. La bella corteggiatrice di Mattia Marciano è diplomata presso il liceo scientifico e ora frequenta l'università.

BRUTTE NOTIZIE IN ARRIVO PER LA CORTEGGIATRICE

Tuttavia, rimasta molto colpita da Mattia, ha deciso di scendere per corteggiarlo. Il tronista inizialmente non l'ha notata ma a seguito dei suoi interventi si è interessato a lei e al suo carattere forte e determinato. È iniziata così la loro frequentazione fatta di alti e bassi che, al momento, sembra essersi interrotta visto che il tronista, come vedremo nella puntata di oggi, ha deciso di non portarla in esterna. Un duro copo per Nilufar che, purtroppo, sarà seguito da nuove brutte notizie nel corso delle prossime settimane. Gli scontri e le delusioni sono infatti in agguato per l'apprezzatissima corteggiatrice, stiamo a vedere!

© Riproduzione Riservata.