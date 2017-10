Noor Alfallah / Chi è la fidanzata di Mick Jagger? Il 74enne del rock conquista una produttrice di 22 anni

Noor Alfallah e Mick Jagger, il leader 74enne dei Rolling Stones si è innamorato della produttrice cinematografica? Tra loro 52 anni di differenza, le news di gossip.

30 ottobre 2017 Valentina Gambino

Noor Alfallah e Mick Jagger

74 anni e non sentirli. Lui è Mick Jagger, leader indiscusso dei Rolling Stones che ha fatto ballare intere generazioni. Lei è di "soli" 52 anni più giovane e si chiama Noor Alfallah (il padre è originario del Kuwait). I due sarebbero già stati avvistati in quel di Parigi, città romantica per eccellenza e dove la sua band è in tour con il "No Filter". Ma chi è la bella 22enne? Il suo non è un lavoro semplice ed infatti, anche lei ha già alle spalle i primissimi successi, facendo la produttrice cinematografica. Una passione la loro, che sta già facendo chiacchierare più di qualche benpensante ma per scoprirne di più, vi consigliamo di proseguire nella lettura. Da dove è iniziato tutto? Tornando indietro al primo avvistamento, bisogna fare un salto relativamente breve. La neo coppia infatti, è stata beccata insieme per la prima volta, solo due domeniche addietro. Il rocker (che ancora tiene botta) e la deliziosa brunetta, sono stati fotografati proprio a Parigi, all'esterno di un appartamento dove pare che Jagger, soggiornasse già in passato con l'ex fidanzata L'Wren Scott che si uccisa nel 2014.

Mick Jagger, la nuova fiamma ha 52 anni in meno!

Tornando al gossip che vuole Noor tra le braccia del rocker, dopo il primo avvistamento pare che l'autista di lui l'abbia riportata nel suo albergo per poi rifare la stessa cosa anche per altri due giorni. "Sebbene Mick abbia ancora un fascino leggendario, anche il resto della band è rimasto sorpreso nel vedere una ragazza giovane e bella come Noor arrivare a Parigi per vederlo - ha raccontato una fonte anonima ai tabloid. Entrambi single, felici e belli (lui, nonostante l'età possiede ancora il suo fascino), sembrerebbero divertirsi moltissimo insieme e le cose procedono bene. La neo coppia sembrerebbe diventata proprio inseparabile tanto da cenare circa una settimana fa, di nuovo insieme al Caviar Kaspia, anche con la famosa band. Il giorno dopo invece, sono stati avvistati da soli a La Stresa. "Mick ha sempre il suo solito luccichio negli occhi e non intende affatto rallentare - ha concluso l'informatore - e dal canto suo Noor è molto sicura di sé e ben educata, quindi sa adattarsi perfettamente a tutti i luoghi esclusivi che frequentano insieme".

Noor Alfallah, chi è la produttrice cinematografica: le news di gossip

Noor e Mick smentiranno oppure no? In attesa di scoprirne di più, lei è stata beccata nel fine settimana decisamente serena e di buon umore. Il bisnonno del rock mondiale continua ancora a far discutere e non lasciare i fan a corto di informazioni utili (anche di cronaca rosa). E tra i vari motivi di chiacchiericcio sul suo conto, tutta la collezione di donne che gli sono state vicine, aumenta a dismisura. L'indiscrezione originariamente è trapelata tra le pagine del "Sun", vedremo se nel corso dei mesi troverà riscontro ufficiale oppure no. L'ultima relazione di Jagger è stata con la ballerina Melanie Hamrick di 31 anni, madre di Deveraux, 10 mesi (è nato nel dicembre 2016), ottavo figlio della rockstar. Nel frattempo, la gloriosa carriera di Noor Alfallah è appena cominciata anche se vanta già la produzione di un cortometraggio di successo dal titolo "Brosa Nostra". Attualmente però, la 22enne risulta essere una bella ragazza di buona società con una interessante lista di conoscenze (nei suoi profili social compare - ad esempio - con Charlie Sheen). Ed infatti, a tal proposito, pare che il "cupido" sia stato il produttore Brett Ratner, amico di tutti e due.

