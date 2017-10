Oroscopo oggi 30 ottobre 2017: Paolo Fox e le previsioni del giorno

Oroscopo di Paolo Fox per oggi 30 ottobre 2017 a LatteMiele. Le previsioni su Acquario, Scorpione, Ariete, Sagittario e tutti gli altri segni zodiacali. Che giornata sarà?

30 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 30 OTTOBRE 2017

E' il momento di analizzare l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele segno per segno. Partiamo da uno sguardo con particolare attenzione sui Gemelli e sulla Bilancia. I Gemelli vivono una situazione contrastata in cui non è facile organizzare le cose. Stanno cercando una nuova strada da seguire ma devono rimettere ordine nella loro vita. Oggi c'è un po' di stanchezza, domani si recupera gradualmente ma non è esclusa sempre qualche piccola tensione. L'amore e soprattutto i nuovi sentimenti possono essere interessanti, devono comunque privilegiare sempre i legami di testa. La Bilancia è probabile che questo sia un periodo importante, perde la pazienza ed alza la voce solo in casi estremi. Dal punto di vista delle emozioni ha bisogno di capire se una storia funzioni oppure no ma con Venere nel segno la voglia di amore c'è. Tra oggi e domani possono anche arrivare comunque delle belle notizie.

NÈ CARNE NÈ PESCE

Ora andiamo a vedere nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele i segni zodiacali considerati né carne né pesce. Il Toro vive un momento di grande tensione sia dal punto di vista del lavoro che da quello prettamente economico. A volte però rifiutare un'offerta potrebbe essere una scelta consapevole perché magari questa non è stata gradita. Una situazione contrastante per i Gemelli rende tutto più difficile. Alcuni stanno cercando una strada nuova da seguire per cercare di rimettere tutto in ordine. La stanchezza potrebbe comportare qualche difficoltà, andando a influire anche sulla lucidità. L'unica salvezza può arrivare dai sentimenti che possono portare a situazioni interessanti. Il Leone ha scarsa voglia di fare, non si impegna e per questo si trova a dover affrontare delle situazioni sempre con poche soluzioni. Alcuni vorrebbero cambiare qualcosa dal punto di vista del lavoro, ma non riesce a farlo.

SEGNI IN CRESCITA

Partiamo nell'analisi dell'oroscopo di oggi, lunedì 30 ottobre 2017, di Paolo Fox sull'emittente radiofonica LatteMiele con i segni in crescita. Questo è un periodo molto importante per la Bilancia che si arrabbia e perde la voce solo in caso di estremo disagio. Si è infatti raggiunto un equilibrio che si aspettava e cercava da diverso tempo. Questo aiuta a vivere le situazioni di tutti i giorni molto meglio. Per ottenere delle risposte il segno dello Scorpione deve credere pienamente in sé stesso e proverà a farsi forza in un momento in cui i più coraggiosi potrebbero anche decidere di cambiare lavoro o città. I Pesci hanno una grande carica di energia e ci sono dei grandi cambiamenti che si devono piano piano assimilare. Novembre sarà un mese interessante da segnare in rosso sul calendario per riuscire ad avere dei cambiamenti molto importanti. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni quando potrebbero arrivare delle soddisfazioni.

