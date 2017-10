PRISON BREAK 5/ Anticipazioni del 30 ottobre 2017: rivelazione shock su Whip e T-Bag

Prison Break 5, anticipazioni del 30 ottobre 2017. Michael riesce a localizzare Mike, mentre Van Gogh decide di abbandonare il 21-Void e Whip scopre l'identità di T-Bag

Prison Break 5, in prima Tv assoluta su Fox

PRISON BREAK 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata della Fox di oggi, lunedì 30 ottobre 2017, andrà in onda un nuovo episodio di Prison Break 5, in prima Tv assoluta. Sarà l'ottavo, dal titolo "Discendenza". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Lincoln (Dominic Purcell) riesce a mettersi in contatto con Sara (Sarah Wayne Callies) e l'avvisa che Michael (Wentworth Miller) è gravemente ferito a causa del veleno. La donna informa subito dopo Jacob (Mark Feuerstein) in preda alle lacrime di gioia, ma il marito fa un pallido tentativo di trattenerla e di non permetterle di raggiungere il Medio Oriente. Nel frattempo, Ja (Rick Yune) decide di rimanere nel deserto per aiutare i rifugiati, convinto di aver finalmente ritrovato la libertà. Lincoln ed il resto del gruppo raggiungono invece il punto prestabilito per ricongiungersi con Sara, ma le condizioni di Michael iniziano a peggiorare sempre di più. Dopo diversi ostacoli, Sara riesce finalmente a rivedere Michael e lo guarisce grazie ai mezzi di fortuna che ha portato con sé. Intanto, Whip (Augustus Prew) manifesta una forte invidia nel vedere l'unità fra i due fratelli, mentre organizza con Lincoln il piano successivo per rientrare in America. I due stabiliscono che l'unica strada possibile è via mare. Van Gogh (Steve Mouzakis) e A&W (Marina Benedict) incontrano invece il sostituto di Kellerman (Paul Adelstein), che solleva diversi dubbi sulla loro recente visita all'NSA e viste le sue domande scottanti, i due sicari decidono di ucciderlo. Nello stesso momento, Michael realizza grazie alle foto di Mike (Christian Michael Cooper) con Jacob (Mark Feuerstein) che il marito di Sara è in realtà Poseidon. Quest'ultimo si trova infatti nello stesso hangar dei due sicari ad ammirare il loro ultimo delitto e ad ultimare il piano. Michael rivela alla fine tutta la verità a Sara, anche le minacce che ha ricevuto da Jacob perché lo costringesse a fingere la propria morte. Realizza inoltre che il suo vero obbiettivo è sempre stata Sara e che lo ha tradito, fingendo che il suo lavoro per la CIA fosse stato autorizzato. Anni prima, Jacob ha infatti ottenuto delle prove compromettenti che lo avrebbero incastrato per l'omicidio del Direttore della CIA, che aveva avviato delle indagini sul traditore presente nell'agenzia. Nel frattempo, Sucre (Amaury Nolasco) riesce a mettersi in contatto con il Capitano di una nave ed a corromperlo perché trasporti il gruppo fino in America. Jacob invece realizza di avere ancora un asso nella manica per piegare il rivale al proprio volere: Mike. Sara ritorna ore dopo a casa e continua a fingere di non sapere nulla della vera identità di Jacob, fingendo di non aver potuto parlare con Michael per via delle sue condizioni di salute. Scopre però che Mike non si trova nella sua stanza, ma Jacob riesce a trovare una scusa plausibile e si accorge che la donna sta mentendo percheé si è tolta l'anello di matrimonio.

ANTICIPAZIONI DEL 30 OTTOBRE 2017, EPISODIO 8 "DISCENDENZA"

La squadra di Michael viene salvata grazie all'intervento di un peschereccio, che riesce a trasportarli fino a Marsiglia. Michael riesce alla fine a localizzare Sara e ad approfittare del conflitto fra Lincoln e Luca Abruzzi per ritornare negli Stati Uniti, grazie al vantaggio fornito dal figlio di John Abruzzi. Michael e Lincoln richiedono inoltre l'aiuto di Sheba e C-Note perché intervengano nella battaglia portata avanti da Luca e trovino infine Mike, che può finalmente riabbracciare il padre. Michael scopre però che si tratta solo di una trappola organizzata da Jacob quando si trova di fronte ad A&W pronta ad ucciderlo. Intanto, Whip incontra T-Bag a Chicago e scopre che si tratta di suo padre. Non appena il lavoro di Michael viene portato a termine, Van Gogh realizza che Theroux è un agente di Poseidone e decide di abbandonare la missione di Jacob.

© Riproduzione Riservata.