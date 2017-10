RAFFAELLO TONON/ L’opinionista è contro Giulia De Lellis (Grande Fratello Vip 2017)

Raffaello Tonon continua la sua avventura nella casa più spiata d'Italia: molto amato dai concorrenti e meno amato dal pubblico a casa come andrà questa sera?

IL VOTO PER AIDA YESPICA

Raffaello Tonon è stato graziato dall'ultima nomination del Grande Fratello Vip 2, nonostante fosse finito fra i votabili grazie al televoto flash scelto dal pubblico. L'opinionista sembra non essere arrivato al cuore del pubblico italiano, almeno non quanto quello dei concorrenti. Nella Casa sono infatti in molti ad adorare Raffaello, sia per i suoi modi di fare che per la sua parlantina ricercata, ed in particolare sembra aver conquistato l'affetto di Luca Onestini e Ignazio Moser, con cui trascorre la maggior parte del tempo. I due concorrenti lo hanno messo al centro di diversi scherzi ed hanno cercato di mettere a dura prova la proverbiale pazienza di Tonon, che di contro ha fatto una piccola ramanzina a Giulia De Lellis. Quest'ultima infatti ha vissuto nell'ultima diretta uno scontro con Alfonso Signorini e secondo il parere dell'opinionista avrebbe sbagliato perché non ha considerato quale ruolo abbia il giornalista all'interno del reality. Tonon ha invece scelto per la sua nomination di dare il voto ad Aida Yespica, ma solo perché impossibilitato a nominare Giulia. Durante la diretta, l'opinionista è infatti stato vittima di uno scherzo della produzione, che lo ha spinto a rivelare che avrebbe votato l'esperta di tendenze. Dato che Giulia non è rientrata fra i votabili, Raffaello ha dovuto ripiegare verso la persona con cui è entrato meno in contatto.

RAFFAELLO TONON E LA ''GIUGULARE'' CHE TANTO FA DISCUTERE

Il Gf Vip 2 potrebbe proseguire a lungo per Raffaello Tonon, sia perché è riuscito a farsi benvolere dagli altri concorrenti sia perché ha alle spalle una vittoria ad un altro reality. Non sembra però che al pubblico italiano risulti troppo simpatico, almeno a giudicare dai commenti presenti sui social, in cui viene dato addirittura fra gli sfavoriti. Raffaello riesce comunque a mettere leggermente in ombra Cristiano Malgioglio, finora rimasto uno dei concorrenti più eccentrici della Casa, ed a creare siparietti divertenti con Luca Onestini e Ignazio Moser. L'impressione che hanno diversi telespettatori è tuttavia che Tonon sia in realtà una persona aggressiva che riesce a mascherare molto bene la sua indole, soprattutto per via di un commento fatto con il paroliere nei confronti di Giulia De Lellis. I due concorrenti stavano parlando infatti di quanto avvenuto nell'ultima puntata e Raffaello ha usato una metafora forte per indicare quale sarebbe stata la sua reazione se si fosse trovato al posto di Alfonso Signorini, ovvero che sarebbe saltato alla giugulare della concorrente.

RAFFAELLO TONON RIUSCIRA' A NOMINARE GIULIA DE LELLIS?

I fan del Gf Vip 2017 potrebbero spingere ancora una volta Raffaello Tonon nel baratro dei votabili, proprio a causa di quella sua affermazione su Giulia De Lellis. Le sue parole sono state riportate infatti da Andrea Damante e da Roberta, la sorella della concorrente, sui rispettivi profili social ed in molti hanno parlato della possibilità che Tonon riceva una punizione da parte della produzione. In realtà va considerato che gli episodi collegati a Jeremias Rodriguez, di gran lunga più gravi, sono stati messi in secondo piano e quindi è possibile che ciò avvenga anche per le parole dell'opinionista. Tonon dimostra inoltre di essere fra i preferiti di molti concorrenti della Casa ed essere riuscito a farsi apprezzare dalla schiera più giovane del reality non è un fattore da sottovalutare. Potrebbe addirittura salvarsi in un'eventuale nomination con altri inquilini che sono nel programma fin dal suo inizio, mentre potrebbe perdere con grande facilità in un possibile scontro con la De Lellis.

