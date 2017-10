Roberta Floris/ Moglie di Lorenzo Flaherty: da Ballando al reality, sempre al suo fianco (Grande Fratello Vip)

Roberta Floris, la moglie di Lorenzo Flaherty: dopo Ballando con le stelle, arriva il Grande Fratello Vip ma la donna rimane sempre al fianco dell'attore, le novità.

30 ottobre 2017 Valentina Gambino

Roberta Floris, la moglie di Lorenzo Flaherty

Anche questa sera, Roberta Floris sarà in prima fila per applaudire Lorenzo Flaherty. Moglie e marito, hanno dimostrato di avere un fortissimo feeling e una passione ancora molto viva e accesa. Durante l'eliminazione dell'attore in sfida contro Aida Yespica, i due si sono incontrati ed hanno dato modo di appassionare il pubblico con un momento molto coinvolgente di passione e amore. Ed infatti, proprio Lorenzo arrivando in studio con Ilary Blasi, aveva confessato di non vedere l'ora di riabbracciare ancora una volta la moglie. Successivamente, la bella novella con il biglietto che gli ha offerto la nuova possibilità di rientrare in gioco. “Tua moglie dovrà aspettare!”, ha confidato Ilary Blasi mostrando a favore di telecamere cosa c'era scritto sul fortunato cartellino. Lorenzo quindi, pazzo di gioia ed anche un poco frastornato, ha deciso di rientrare in gioco senza pensarci due volte. Ogni volta che l'attore cattura l'occhio indiscreto delle telecamere del reality show, non perde l'occasione per salutare la moglie ed anche il figlio.

Roberta Floris: da Ballando al GF Vip, sempre al fianco di Lorenzo Flaherty

Roberta Floris e Lorenzo Flaherty, hanno dimostrato di essere una coppia molto unita ed innamorata. Ecco perché, la moglie è stata vicina al marito anche durante la precedente esperienza con Ballando con le stelle. Durante la sua partecipazione al reality show di Mamma Rai, l'attore è stato pizzicato dalla redazione de Le Iene. L'uomo era stato accusato da parte di ex collaboratori di non averli pagati. Ed infatti, nel 2012 Flaherty si è riscoperto anche produttore cinematografico mettendo in piedi il suo unico film: Il ragioniere della Mafia. Per realizzare il lungometraggio ha chiamato degli attori così come dei tecnici che - secondo Le Iene - non avrebbe mai pagato. "Non sono un sòla, sono una persona seria! Si sa che questo è un periodo di crisi e molte aziende chiudono: anche la produzione del film ha avuto qualche problema. Comunque sia, molti che ci hanno lavorato sono stati pagati. Non tutti, è vero. Ma posso assicurare che, entro Natale, ognuno di loro avrà i soldi che gli spettano così potrà passare delle feste più tranquille!". Successivamente, Lorenzo Flaherty aveva affermato che li avrebbe pagati con i soldi ricevuti per partecipare a Ballando. Anche durante quella antipatica esperienza, Roberta Floris è stata costantemente al suo fianco e stasera, lo applaudirà ancora una volta.

