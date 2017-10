Rossana Feola/ E Raffaello Tonon: com'è nato l'amore con la ex fidanzata? (Grande Fratello Vip 2017)

Rossana Feola ospite al Grande Fratello Vip 2017. L'ex di Raffaello Tonon sarà in studio a Canale 5 e svelerà qualche particolare sul nuovo concorrente del reality show?

30 ottobre 2017 Matteo Fantozzi

Rosanna Feola, l'ex di Raffaello Tonon

I fan del Grande Fratello Vip 2 stanno dibattendo a lungo in questi giorni su un concorrente in particolare, soprattutto in seguito all'intervento di Rossana Feola: Raffaello Tonon. Dati i modi eleganti dell'opinionista, a volte persino affemminati, molti telespettatori si sono infatti chiesti se in realtà il volto noto del piccolo schermo non sia in realtà gay. Un piccolo focolaio che sembra essersi spento già sul nascere, grazie alla scelta di Rossana, ex fidanzata di Tonon, di rivelare alcuni particolari sulla loro precedente relazione. I due si sono infatti lasciati l'estate scorsa ed hanno comunque continuato ad essere dei buoni amici. A rivelarlo è stato Spy, il settimanale ideato da Alfonso Signorini, che ha voluto intervistare la ragazza e scoprire qualcosa di più sulla relazione di sette anni vissuta con Raffaello. Il loro rapporto sarebbe 'vero, puro, che va oltre il rapporto di coppia', anche se durante la loro unione non sono mancati alti e bassi. Durante gli anni di relazione, i due si sono conosciuti così a fondo da comprendersi nel profondo e riuscendo a superare diversi limiti, ritrovandosi più legati di prima.

ROSANNA FEOLA E RAFFAELLO TONON: i DETTAGLI DELLA STORIA D'AMORE...

Rossana Feola è stata per lunghi anni l'unica donna a far battere il cuore di Raffaello Tonon, attuale concorrente del Gf Vip 2. Durante una conversazione con Luca Onestini, l'opinionista ha infatti rivelato qualcosa di più sulla propria famiglia e sul fatto di non aver mai legato molto con il padre, un affetto che ha trovato alla fine solo nella figura della madre. Rossana Feola è diventata così protagonista indiretta del reality, svelando di aver conosciuto Tonon ad appena 20 anni e di aver lasciato tutto per poter condividere con il vip. Una storia d'amore senza pari emersa durante la convivenza a Milano ed allo stesso tempo tenuta rigorosamente lontano dall'occhio indiscreto delle telecamere. E questo nonostante la Feola non sia sconosciuta al mondo dello spettacolo, dato che a 18 anni ha esordito al Festival di Sanremo con il brano Figlia di Nessuno, scritto e composto proprio dalla cantante ed inserito nella compilation Accademia della Canzone Italiana di Sanremo, la prima promossa dal Festival e distribuita sette anni fa. In seguito, la cantante ha realizzato inoltre un suo disco, dal titolo Pensieri incompatibili, in cui le musiche sono state realizzate dal Maestro Angelo Abate di Marcianise.

