SHAILA GATTA/ La velina di Striscia la notizia è una fan di Stranger Things

Shaila Gatta, velina mora di Striscia la notizia, è una fan della serie tv Stranger Things, in onda su Netflix. Da stasera la ballerina mora torna su Canale 5 con una nuova puntata del tg.

30 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Shaila Gatta

Se lo scorso fine settimana Shaila Gatta, velina mora di Striscia la notizia, era tornata a Napoli per trascorrere qualche giorno con la sua famiglia, questo weekend la bella ballerina lo ha passato sul divano a guardare Stranger Things. Proprio venerdì 27, infatti, è stata rilasciata la seconda stagione della serie di Netflix. Sciala ha infatti pubblicato sulle storie di Instagram un video in cui appare Wynona Ryder, che nella serie tv interpreta Joyce Byers, la mamma di Will e Jonathan. La prima stagione è stata accolta positivamente dalla critica e dal pubblico: nei primi 35 giorni in cui la serie era disponibile, Stranger Things sarebbe stata vista da 14,07 milioni di spettatori tra i 18 e i 49. Inoltre ha ricevuto moltissime nomination nei più prestigiosi premi dedicati alle serie tv: alla 23ª edizione degli Screen Actors Guild Awards, il cast della serie ha vinto il premio per la miglior interpretazione di un cast corale in una serie TV drammatica.

NUOVI SCATTI SUI SOCIAL

Negli ultimi giorni Shaila Gatta ha pubblicato numerose foto in posa sui suoi profili social. Scatti che non sono passati inosservati ai fan della bella mora: “Mi fai impazzire quando mostri le spalle…”, “Troppo bella in black&White” e “Wow Sei meravigliosa! Bellissima splendida come sempre! Ti adoro tesoro”, scrivono alcuni utenti su Instagram. Qualcuno propone a Shaila di fare la miss: “Potresti presentarti a Miss Mondo per rappresentare l’Italia! Chi meglio di te?”. Shaila intanto si prepara a una nuova settimana di registrazioni di Striscia la notizia, dove sarà protagonista di nuovi sacchetti insieme alla velina bionda Mikaela Neaze Silva!

