STEFANO DE MARTINO / Alla guida di Amici Casting 2017-18: "Si tratta di un bel momento di condivisione"

Stefano De Martino conduce da oggi 30 ottobre i casting di Amici 2017-2018 in onda dal lunedì al venerdì su RealTime. Al suo fianco il collega Marcello Sacchetta.

30 ottobre 2017 - agg. 30 ottobre 2017, 10.00 Annalisa Dorigo

Stefano De Martino

Prenderanno il via questo pomeriggio i Casting per l'edizione 2017/2018 del talent show Amici di Maria De Filippi. Stefano De Martino e Marcello Sacchetta saranno alla conduzione del daily trasmesso su Real Time dal lunedì al venerdì alle ore 13:50 nel quale descriveranno il percorso di ogni concorrente per accedere alla parte finale, cercando anche di sostenere le delusioni di chi sarà eliminato in questa ultima tappa prima del programma. Si tratta di un ruolo entusiasmante, ma allo stesso tempo molto difficile proprio perché i conduttori dovranno fare i conti con gioie e, purtroppo, inevitabili delusioni. Lo stesso De Martino ha infatti precisato in un'intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni la propria emozione per l'imminente progetto: "Si tratta di un bel momento di condivisione, si incontrano lingue e culture diverse che hanno tutte un codice comune, quello della musica e della danza".

Stefano De Martino: l'annuncio pubblicato su Instagram

Stefano De Martino è uno degli indiscussi idoli del popolo del web e come tale non ha rinunciato a pubblicare l'imminente avventura alla conduzione ai Casting di Amici attraverso il suo seguitissimo profilo Instagra. Proprio qui ha pubblicato una diretta insieme al compagno di avventura Marcello Sacchetta oltre che varie foto del programma con l'inevitabile conto alla rovescia (clicca qui per vedere le Instagram Stories del ballerino). Le fan del napoletano avranno quindi modo di seguirlo tutti i giorni su Realtime, dopo averlo tenuto sotto controllo per tutta la durata dell'estate. Le storie amorose di Stefano De Martino hanno infatti suscitato grande curiosità nei mesi scorsi: dalle voci del possibile ritorno di fiamma con l'ex moglie Belen Rodriguez, fino al nuovo flirt con la fashion blogger Gilda Ambrosio, divenuto oramai una relazione in pianta stabile. Il ballerino balzato alle cronache grazie alla sua partecipazione ad Amici, non ha fatto mancare nulla al mondo del gossip che ora si appresta a seguire le sue evoluzioni anche in televisione.

