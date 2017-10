STRISCIA LA NOTIZIA/ Torna il tg satirico di Canale 5 dopo la pausa domenicale

Questa sera, lunedì 30 ottobre 2017, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la notizia, condotta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. In studio anche le Veline.

30 ottobre 2017 Elisa Porcelluzzi

Striscia la notizia su Canale 5

Dopo la pausa domenicale oggi, lunedì 30 ottobre, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Sabato scorso, 28 ottobre, la settimana del programma si è conclusa con una puntata che ha registra una media di 3.978.000 spettatori con uno share del 17.3%. Questa sera Striscia anticiperà la nuova puntata del Grande Fratello Vip 2 e come ormai ogni lunedì i fan del reality show condotto da Ilary Blasi temono di assistere a una puntata “infinita” del tg che ritarderà la diretta con la casa fin dopo le 21.30. Come ogni inizio settimana non mancheranno riferimenti al campionato di Serie A con l’immancabile rubrica di Cristiano Militello “Striscia lo striscione”. Enzo Iacchetti però sarà di sicuro sulle spine in attesa di vedere la sua Inter contro il Verona. Sul bancone di Striscia torneranno anche le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, accompagnate per lo stacchetto finale dal Gabbibo.

TROMBETTA E VIRGINIA RAGGI

Nel corso dell’ultima puntata di Striscia la notizia, in onda sabato 28 ottobre, Riccardo Trombetta è tornato a Roma per occuparsi del caso della signora Maria, l'82enne che da circa diciassette anni convive con i problemi di manutenzione su cui nessuno è mai intervenuto. L’inviato di Striscia aveva già affrontato la questione mesi fa, quando si era rivolto prima alla Prelios Integra, poi al Municipio e successivamente al Dipartimento Patrimonio, Sviluppo e Valorizzazione. Senza però trovare una soluzione al problema. Come ultima carta, Trombetta si era rivolto al sindaco Virginia Raggi, la quale aveva promesso che avrebbe fatto luce sulla questione. Finalmente qualcosa è cambiato, o meglio è stato sbloccato: “Abbiamo sbloccato i lavori, ci sono 6 milioni di euro sulla manutenzione ERP. La gara era ferma da oltre tre anni, ora manca solamente la stipula dei contratti e i lavori partiranno a breve”, ha detto il sindaco di Roma ai microfoni di Striscia.

