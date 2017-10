Serena Grandi vs Corinne Clery/ Per l'ex marito Beppe Ercole: "Mi fa schifo!" (Grande Fratello Vip 2017)

Serena Grandi vs Corinne Clery per l'ex marito Beppe Ercole: "Mi fa schifo, ora ci pensano gli avvocati". L'ex concorrente del GF Vip è tornata ad attaccare l'attrice francese. Le ultime

30 ottobre 2017 Silvana Palazzo

Serena Grandi vs Corinne Clery per l'ex marito Beppe Ercole

Dopo il faccia a faccia della scorsa settimana, Serena Grandi e Corinne Clery torneranno a confrontarsi o lo scontro per Beppe Ercole è stato davvero archiviato? La questione potrebbe essere affrontata nuovamente al Grande Fratello Vip, visto che entrambe le attrici continuano a parlarne. L'interprete francese lo ha fatto con gli altri coinquilini della casa più spiata d'Italia, quella bolognese da Barbara d'Urso. In collegamento con Domenica Live, Serena Grandi si è scagliata come un fiume in piena contro Corinne Clery, la quale ha tirato in ballo una denuncia a Beppe Ercole con l'accusa di mancato pagamento degli alimenti. Inoltre, si è detta pronta a querelare Edoardo Ercole, il figlio che Serena Grandi ha avuto dall'ex marito Beppe, per averla incolpata di essere la causa della rottura del rapporto tra lui e il padre. «Avevo denunciato il mio ex marito perché non pagava gli alimenti - ha confermato Serena Grandi - Mio figlio faceva l'università e non riuscivo a mantenerlo. Corinne Clery mi fa schifo, non voglio sentire più niente, ora se ne occupano i miei legali, non ne posso più».

LO SCONTRO CON IL FIDANZATO DI CORINNE CLERY...

Ancora inviperita Serena Grandi nei confronti di Corinne Clery, mentre il figlio Edoardo Ercole spera di arrivare ad un punto di incontro con la donna con cui suo padre Beppe si era rifatto una vita. «Vorrei che questa situazione trovasse un altro equilibro. Non serve che lei metta altra carne al fuoco. Vorrei un chiarimento», ha dichiarato ai microfoni di Domenica Live. In difesa dell'attrice francese invece ha parlato il fidanzato Angelo Costabile, che ha smentito la dichiarazione di Serena Grandi, secondo cui Corinne si sarebbe sottoposta ad un'operazione chirurgica per rifarsi il seno. «Non è stata una bella scena. Se il seno di Corinne non è vero, ci metto 100mila euro di tasca mia. Se perdo, li pago. Aspetto delle scuse da Serena». Non è tardata ad arrivare la piccata replica della Grandi: «Prima di parlare con me, impara l'italiano. Hai tutti questi soldi? Se lo sapevo, mi fidanzavo io con te!». Insomma, il capitolo Serena Grandi vs Corinne Clery per Beppe Ercole sembra tutt'altro che chiuso.

...SERENA GRANDI E LA RETROMARCIA: "HA MOSTRATO TUTTO IL SUO AMORE"

Dopo aver attaccato il fidanzato di Corinne Clery c'è stato un clamoroso passo indietro di Serena Grandi. L'attrice bolognese, colpita dall'imbarazzo provato da Angelo Costabile quando sono mandate in onda le confidenze della fidanzata a Carmen Russo, è intervenuta in sua difesa. Corinne Clery negli ultimi giorni ha rivelato all'amica di avere dei problemi di coppia, poi ha definito il fidanzato un po' troppo ignorante e infantile, descrivendo la loro storia d'amore a tratti noiosa. Il fidanzato, rimasto senza parole, ha provato a difendersi, poi è rimasto in silenzio, non sapendo come replicare.

Dalla sua parte si è inaspettatamente schierata Serena Grandi, che a Domenica Live ha elogiato il comportamento del 28enne, il quale ha dimostrato di essere innamorato di Corinne Clery. «Angelo e Francesco Monte hanno mostrato tutto il loro amore nei confronti delle rispettive compagne, i loro volti hanno detto tutto», ha dichiarato Serena Grandi quando si stava parlando pure del fidanzato di Cecilia Rodriguez.

© Riproduzione Riservata.