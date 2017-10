Sotto copertura 2, La cattura di Zagaria / Anticipazioni terza puntata: il riscatto di Carlo (30 ottobre)

Sotto Copertura 2, La cattura di Zagaria: torna su Rai1 il terzo appuntamento con la fiction TV con protagonisti Alessandro Preziosi e Claudio Gioè, ecco le anticipazioni.

30 ottobre 2017 Valentina Gambino

Sotto copertura, La cattura di Zagaria

Stasera l'ammiraglia di Casa Rai, proporrà il terzo appuntamento con la seconda stagione di "Sotto Copertura". "La cattura di Zagaria" è la fiction che si è voluta mettere in evidenza per questo secondo progetto vincente che, in termini di ascolti TV, porta a casa ascolti buoni ed insidia la leadership del Grande Fratello Vip. Alessandro Preziosi, indosserà nuovamente i panni del boss Michele Zagaria, per una recitazione che ha trovato il consenso anche dei critici televisivi. La scorsa settimana, puntando nuovamente agli ascolti, per lo share il GF Vip ne è uscito trionfatore. Il reality show di Canale 5 ha tenuto incollati al video 4.386.000 spettatori pari al 22.9% di share, mentre la fiction Rai è andata meglio in termini di valori assoluti con 4.825.000 di spettatori, ma solo 20.26% di share. Ottimo traguardo quello di Mediaset, considerando che le fiction mandate in onda da Mamma Rai, "umiliano" sempre Canale 5, anche di fronte progetti apparentemente vincenti come nel caso di Chi ha incastrato Peter Pan? uno dei flop stagionali della rete.

Sotto Copertura 2, La cattura di Zagaria: torna la fiction Rai con il terzo appuntamento

Nella prima rete di Casa Rai, ritorna “Sotto Copertura – La cattura di Zagaria”. Lo scontro questa settimana sarà molto acceso e forte. Se da una parte la fiction con protagonisti Alessandro Preziosi e Claudio Gioè si avvicina alle battute finali, da un altro punto di vista, sull'ammiraglia di Casa Mediaset, andrà – potenzialmente – in onda lo scontro del secolo: quello tra Cecilia Rodriguez e il fidanzato Francesco Monte. Domani mattina, dalle 10.30 circa in poi, scopriremo chi ha vinto la tanto attesa gara degli ascolti. Nel frattempo, il critico TV per eccellenza, Aldo Grasso, ha scritto la sua opinione sul Corriere.it, commentando la fiction in maniera positiva. Sotto Copertura, come ben sapete racconta la storia del capo della camorra Michele Zagaria che dopo 20 anni di latitanza è stato arrestato. Durante questi anni, l'uomo ha continuato indisturbato a dirigere il suo grande impero criminale. Per ritrovarlo, la "missione" è stata affidata a Michele Romano (interpretato da Claudio Gioè), capo della squadra mobile di Napoli e reduce dal successo per l'arresto del secolo: quello di Antonio Iovine, boss della camorra e latitante da 15 anni (questo era già stato raccontato nella prima stagione di Sotto Copertura).

La cattura di Zagaria: la pista su Turco e il riscatto di Carlo

Oggi, lunedì 30 ottobre, in onda su Rai1 verrà trasmesso il penultimo episodio che, come potete bene immaginare, traccerà i contorni verso l'appuntamento finale della prossima settimana. Quattro episodi densi di significato e con una violenta carica emotiva assolutamente non indifferente. Cosa accadrà stasera? Ecco la trama e le anticipazioni della nuova puntata con protagonisti Alessandro Preziosi e Claudio Gioè rispettivamente nei panni di Michele Zagaria e Michele Romano. Uno è il malavitoso più ricercato d'Italia mentre l'altro è il capo della squadra mobile di Napoli e gli dà la caccia da svariato tempo. L'irruzione in casa Ventriglia verrà neutralizzata da una fedelissima talpa di Zagaria, che avvisando il boss appena in tempo, gli permetterà di fuggire evitando un sicuro arresto. La squadra quindi, dopo un nuovo buco nell'acqua sarà costretta a riorganizzarsi. Nel frattempo, Michele Romano ha raccolto delle buone informazioni aprendosi una discreta pista su Turco. Carlo, per riscattarsi dopo aver dubitato di Romano, si offrirà volontario per introdursi in quel rischioso mondo.

