THIS IS US 2/ Anticipazioni del 30 ottobre 2017: Kate e Rebecca a confronto

This is us, anticipazioni del 30 ottobre 2017, in prima Tv assoluta su Fox Life. Kate decide di affrontare un nuovo provino, ma dovrà fare i conti con il passato e la figura della madre

This Is Us 2, in prima Tv assoluta su Fox Life

THIS IS US 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, lunedì 30 ottobre 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di This is us 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 2°, intitolato "Il Tato è una cosa meravigliosa". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: in seguito alla morte del padre, Randall (Sterling K. Brown) inizia a credere di dover adottare un figlio per rendere memoria non solo a William (Ron Cephas Jones), ma anche a Jack (Milo Ventimiglia). Il giorno del suo compleanno organizza infatti un incontro con un centro d'adozioni per individuare il neonato giusto, ma non ha calcolato la volontà della moglie Beth (Susan Kelechi Watson), che decide alla fine di allontanarsi indispettita. La donna raggiunge alla fine un parco in cui mesi prima si è trovata con William e ripensa alle sue parole, con cui le aveva ricordato quanto a volte le coppie abbiano idee diverse sul da farsi. William era infatti convinto che spesso nei matrimoni uno dei due coniugi trascini l'altro, ma la prega di valutare quante volte Randall l'abbia spinta a fare qualcosa di grandioso. Nel passato, Rebecca (Mandy Moore) porta i tre figli a pranzo in un locale dove Jack li sta attendendo e rivela loro che hanno intenzione di prendersi qualche giorno di pausa. La reazione dei tre figli è di forte dolore, soprattutto perché non sanno che è dovuto all'aggressione che Jack ha fatto al cantante della band della moglie e che a causa sua la donna ha scelto di interrompere il suo sogno. Nel presente, Kate (Chrissy Metz) è febbricitante per un provino come cantante e chiede a Toby (Chris Sullivan) dei consigli sul look, mentre Kevin (Justin Hartley) scopre che l'ex moglie dovrà rimanere con la madre per via di un improvviso malore e che festeggerà da solo. Non intende però rinunciare alla cena con la gemella ed il fidanzato, ma le sue continue incursioni nella vita della coppia finiscono per irritare Toby. Nel passato, Jack trova ospitalità a casa di Miguel (Jon Huertas), a cui sottolinea di essere sicuro che la moglie gli chiederà di ritornare nel giro di poche ore. Con il trascorrere del tempo si accorge tuttavia che non è così e cerca di risolvere le cose trovandole un ingaggio nello stesso locale in cui ha cantato mesi prima, ma senza riuscirci. Rebecca invece cerca di non pensare ad ogni modo all'assenza del marito e porta i figli al cinema. Nel presente, Randall decide di accettare le condizioni della moglie e di poter fare a meno di un'adozione. Beth invece decide di condividere con lui lo stesso luogo caro a William e lo spinge a valutare di adottare un ragazzo più grande per dargli quella chance che non riceverebbe da nessuno. Intanto, Kate si accorge che le altre ragazze del provino sono molto più magre di lei e decide di andarsene senza fare l'audizione. Non dice però nulla a cena con il fidanzato, fino a che Toby non sottolinea di essere orgoglioso di lei. In seguito ad un battibecco fra il fidanzato e Kevin, a causa di chi dei due debba supportarla, Kate decide di tornare sui suoi passi. Scopre però di non avere le qualità di fare la cantante. Nel passato, Jack rivela alla moglie di essere un alcolizzato e di aver bisogno di guarire da solo, ma Rebecca gli chiede di tornare a casa. Tempo dopo, Kate e Randall sono in lacrime per la morte del padre e la gemella capisce di essere l'unica a poterlo dire a Kevin. Rebecca invece si ferma di fronte alla sua casa divorata dall'incendio, con gli effetti personali di Jack al suo fianco.

ANTICIPAZIONI DEL 30 OTTOBRE 2017, EPISODIO 2 "IL TATO E' UNA COSA MERAVIGLIOSA"

Kevin viene invitato al 100esimo episodio del Tato, scoprendo alla fine che i produttori vorrebbero che tornasse nello show. Randall e Beth si mettono inoltre in viaggio con le figlie, Rebecca e Miguel per assistere all'evento. L'ex broker inizia però a pensare di non poter adottare un ragazzo così grande come vorrebbe la moglie, dato che avrebbe dei problemi che non sarebbe in grado di gestire. Durante la registrazione, Kate riceve una chiamata per il suo primo concerto e chiede a Toby ed alla madre di non seguirla. I due invece si presentano all'evento ed alla fine Kate finisce per parlare con la madre di come l'abbia sempre trattata nel corso degli anni. Nel passato, Jack confessa a Kate che sia lui che il padre hanno avuto un problema con l'alcool ed in seguito partecipa ad una riunione degli AA, dopo averla evitata a lungo.

