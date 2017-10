The Walking Dead 8/ Anticipazioni episodio 8x02 del 30 ottobre: assalto a "casa Negan!"

Il secondo episodio di The Walking Dead 8 torna in onda su Fox anche oggi, 30 ottobre, portandoci all'assalto del palazzo di Negan, Rick finirà nei guai?

30 ottobre 2017 Hedda Hopper

the walking dead

The Walking Dead 8 torna in onda oggi, 30 ottobre, con un nuovo episodio, il secondo della stagione dal titolo italiano "Eppure sorrido" in cui vedremo i Rick e i suoi all'assalto del palazzo di Negan. Grazie alle informazioni che Dwight continua a mandare loro, il gruppo con a capo lo sceriffo e Daryl faranno irruzione proprio alla ricerca di Negan ma senza molto successo visto che il villain è rinchiuso nella famosa roulotte circondato da zombie e in compagnia di padre Gabriel. Ma cosa succederà ancora? L'ottava stagione della serie continua a tenerci con il fiato sospeso per via di questa guerra che, a quanto pare, non avrà pausa fino al midseason finale che andrà in onda tra qualche settimana e anche nell'episodio numero 2, andato in onda la scorsa notte negli Usa, è stato così. Proprio l'irruzione di Rick e i suoi ci regalerà le ultime emozioni più intense proprio perché lo sceriffo si troverà faccia a faccia con uno degli uomini di Negan e questo non signigicherà solo la possibile fine per lui ma segnerà un vero e proprio salto nel passato, ma chi si troverà davanti?

LA SALUTE DI MORGAN E IL COLPO DI SCENA FINALE

Dall'altra parte il nuovo episodio segnerà la discesa all'inferno di Morgan. Sappiamo bene quanto il suo personaggio sia sempre stato in bilico tra follia e realtà e sembra proprio che questa volta potremo perderlo per sempre. Come se la sua salute mentale non fosse a rischio, Morgan questa volta rischierà molto quando gli ultimi di Negan spareranno nella sua direzione ferendolo insieme ad altri due uomini delle fila degli alessandrini. Un altro colpo di scena dell'episodio riguarderà Eric ed Aaron. Il primo rimarrà gravemente ferito surante l'assalto tanto che si parla addirittura della sua morte e della possibilità che Aaron possa avere una liason addirittura con Jesus che, proprio nella scorsa stagione, ha fatto outing. Cos'altro vedremo questa sera?

