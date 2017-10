Un posto al sole / Marina comincia a dubitare dei sentimenti per Matteo Serra (Anticipazioni)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 30 ottobre: Marina è delusa per l'atteggiamento violento di Matteo contro gli operai che lavorano nella sua villa.

30 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Si apre oggi una nuova settimana di programmazione di Un posto al sole, caratterizzata da importanti novità relative a Marina. Dopo avere rifiutato di concedere la separazione consensuale a Roberto, a causa delle differenti vedute su un quadro dal grande valore, la Giordano si troverà oggi a dubitare del comportamento di Matteo. Deluso per essere stato messo ancora in secondo piano dall'amante, il personaggio interpretato da Luca Ward lo scorso venerdì ha messo in evidenza la sua aggressività, atteggiamento che sembrava risolto dopo il superamento dei problemi con l'alcool. Il duro scontro avuto tra l'uomo e gli operai che si occupano della ristrutturazione della villa farà nascere nuovi dubbi nella mente di Marina: ha fatto la scelta giusta lasciando Roberto e legandosi ad un uomo da lei appena conosciuto? Mentre le perplessità riaffioreranno nella sua mente, Filippo evidenzierà la sua insofferenza ai Cantieri, meditando una scelta a dir poco impopolare.

Un posto al sole: Patrizio pronto a tradire ancora?

Tutto sembrava andare per il meglio tra Patrizio e Rossella durante l'inaugurazione del ristorante Vulcano. La coppia, serena come non accadeva da tempo, ha trascorso una piacevole giornata insieme al termine della quale il giovane Giordano si è persino riappacificato con il padre, aiutandolo nella preparazione di una torta. Ma quanto visto la scorsa settimana potrebbe essere solo una calma apparente: la finale di Chef Parade, infatti, si avvicinerà e con essa anche il timore di Patrizio di non farcela. Ecco perché, come già accaduto nella precedente sfida, l'aspirante cuoco mediterà di cercare una scorciatoia, affidandosi ancora una volta all'aiuto di Asia. Si tratterebbe di un nuovo grave errore, che potrebbe compromettere definitivamente la relazione con Rossella: Patrizio arriverà davvero a tanto anche questa volta?

