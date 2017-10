Una Vita / Teresa rifiuta le cure di Cayetana: la sta avvelenando?

Anticipazioni Una Vita, puntata 30 ottobre: Mauro avvisa Teresa del pericolo che corre a casa di Cayetana e le chiede di non assumere medicinali. Rischia l'avvelenamento?

30 ottobre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Riprende oggi una nuova settimana di programmazione di Una Vita, che ripartirà dalle preoccupanti condizioni di salute di Teresa. Abbiamo lasciato la maestra lo scorso sabato vittima di un nuovo svenimento e dalla preoccupazione di Cayetana, che la ha prestato subito soccorso. Proprio la dark lady sarà oggi vicina all'amica, dandole le cure che le sono state consigliate dal medico. Ma il suo aiuto non convincerà affatto la maestra, che darà ascolto ai consigli di Mauro. Preoccupato per le sue sorti, infatti, il poliziotto proverà ad entrare nell'appartamento di Acacias 38 anche se verrà sorpreso dalla stessa Cayetana e cacciato da lei con convinzione. Per riuscire a comunicare con l'amata, San Emeterio deciderà quindi di scriverle una lettera nella quale le chiederà di fare attenzione ai medicinali che le verranno dati dall'amica: Cayetana, infatti, potrebbe approfittare della situazione per avvelenarla, proprio come accaduto in precedenza con Carlota.

Una Vita: Casilda vuole lasciare Martin

Insieme alla questione relativa le condizioni di salute di Teresa, oggi a Una Vita Casilda dovrà fare i conti con la terribile scoperta dei film girati da Martin. Enriqueta ha fatto in modo che la domestica scopra la verità e ha raggiunto il suo scopo: dopo essere venuta a sapere del 'tradimento' del marito, la dolce Casilda non vorrà più saperne di lui e lo informerà della fine del loro matrimonio. A nulla, almeno per ora, serviranno i tentativo dell'aspirante attore di farle cambiare idea: ha cercato di guadagnare denaro in più per acquistare la casa che la moglie ha sempre desiderato. Ora lei lo ripaga in questo modo? In attesa di scoprire se la questione arriverà ad una svolta positiva, i problemi saranno di grande attualità anche per Huertas dopo il bacio scambiato con Felipe. La coppia d'ora in avanti continuerà a frequentarsi di nascosto?

© Riproduzione Riservata.