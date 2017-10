Uomini e Donne/ Anticipazioni: Alex, Sabrina e Paolo in crisi, nuovi tronisti in arrivo? (Trono Classico)

30 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Il trono classico di Uomini e Donne crolla. Gli ascolti dell’ultima settimana hanno messo in evidenza le difficoltà di Alex Miglioni, Sabrina Ghio e Paolo Crivellin di reggere il confronto con le dame e i cavalieri del trono over. La puntata di lunedì, dedicata a Mattia Marciano e Paolo Crivellin, ha portato a casa uno share del 19% (2.458.000 telespettatori) mentre la puntata di venerdì con protagonisti Sabrina Ghio ed Alex Migliorini ha raggiunto appena18.58% (2.355.000 telespettatori). Numeri decisamente inferiori al trono over che fa registrare ascolti vicini ai 3 milioni di telespettatori con il 22& di share. La redazione di Maria De Filippi, dunque, è pronta a correre ai ripari. Dopo la scelta di Mattia Marciano, sul trono di Uomini e Donne, dovrebbe arrivare un nuovo tronista. Al momento, in pole c’è Francesco Chiofalo. L’ex protagonista di Temptation Island 2017 sarebbe stato scelto per la simpatia, la schiettezza e la naturalezza di porsi nei confronti delle ragazze. Nessun atteggiamento finto o costruito da parte del romano che, dopo aver detto ufficialmente addio a Selvaggia Roma, potrebbe ricominciare proprio da Uomini e Donne. Le puntate di Temptation Island con Francesco Chiofalo protagonista hanno portato a casa ottimi ascolti. Sarà lui, dunque, la salvezza del trono classico?

CLAUDIO D’ANGELO E GINEVRA PISANI PRESTO GENITORI?

In attesa di capire cosa accadrà al trono classico di Uomini e Donne, una coppia che si è formata nella scorsa stagione della trasmissione di Maria De Filippi potrebbe presto annunciare un’importante novità. Sul web, infatti, aumentano sempre di più i rumors che vorrebbero Ginevra Pisani in dolce attesa. La fidanzata di Claudio D’Angelo, alcune settimane fa, era stata beccata in farmacia mentre acquistava un test di gravidanza. Nelle ultime ore, poi, ha pubblicato un commento che non è passato inosservato. Sotto il post con cui Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato di aspettare un bambino, Ginevra, taggando il fidanzato Claudio, ha scritto: “Adesso tocca a noi?”. La coppia, dunque, annuncerà presto l’arrivo di un bambino? Felici e innamorati, Claudio e Ginevra non hanno mai nascosto la voglia di formare una famiglia. Accanto a Ginevra, infatti, Claudio si sente un uomo completo e appagato. “Oggi vivo la nostra relazione con maturità, fiducia, complicità e sicurezza, stiamo creando delle basi veramente solide, posso anche non vederla per tre giorni ma so perfettamente quanto ci manchiamo e quanto teniamo l’uno all’altra”, ha dichiarato l’ex tronista a Isa e Chia.

