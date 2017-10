Uomini e Donne/ Anticipazioni: il cuore di Gemma Galgani diviso a metà, Guido o Riccardo? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: Gemma Galgani sempre più star del programma, amore lontano dalle telecamere per Gaetano Biondi e Federica Anastasi?

30 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani

Con Gemma Galgani, il successo del trono over di Uomini e Donne è assicurato. La dama continua ad incollare milioni di telespettatori ai teleschermi con le vicende della sua vita privata. Dopo aver ricevuto il due di picche da Gianfranco Crobu, Gemma non si è persa d’animo cominciando a frequentare sia Riccardo che Guido. Nei confronti di entrambi, la dama storica del programma di Maria De Filippi prova un’attrazione fisica e, ad oggi, non è ancora in grado di scegliere se continuare con l’uno o con l’altro. Le dichiarazioni di Gemma hanno scatenato le dure critiche non solo di Gianni Sperti e Tina Cipollari ma anche degli altri cavalieri che ha frequentato, in primis Giorgio Manetti e Marco Firpo. Gemma, però, nonostante le critiche, è decisa ad andare avanti per la sua strada sperando di trovare il vero amore in uno dei suoi nuovi pretendenti. Dopo otto anni, infatti, la dama non ha alcuna intenzione di lasciare la trasmissione senza un uomo accanto. Il suo sogno è poter vivere una favola d’amore. Ci riuscirà?

GAETANO E FEDERICA, LA STORIA CONTINUA

Chi, invece, sembra aver trovato l’amore nel parterre del trono over di Uomini e Donne sono Gaetano Biondi e Federica Anastasi. Il cavaliere e la dama hanno lasciato la trasmissione nel corso dell’ultima puntata. Nonostante non siano usciti insieme, i due hanno deciso di lasciare il programma non provando interesse per altre persone. Secondo quanto riporta il portale Isa e Chia, però, sembra che, lontano dalle telecamere, la loro frequentazione stia continuando. Una lettrice, infatti, ha inviato la seguente segnalazione al portale in questione. “Oggi pomeriggio ho visto a passeggio in centro a Lucca Gaetano del Trono Over con Federica… erano abbracciati e passeggiavano. Sono sicura fosse lui al 100%, mentre lei non sono sicura perché mi sembrava più carina in televisione. Non ho potuto fare una foto perché avevo la bimba in braccio che dormiva…”, si legge su Isa e Chia. Tra i due, dunque, è scoppiato l’amore?

