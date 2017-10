Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico, Mattia e Paolo: la scelta è vicina! (30 ottobre 2017)

Uomini e Donne, oggi 30 ottobre 2017 in onda il Trono Classico: Mattia Marciano colpito da Floriana, Paolo Crivellin sempre più vicino a Ester. Antonella Fiordelisi in studio

30 ottobre 2017 Anna Montesano

Uomini e Donne, trono classico

La settimana di Uomini e Donne riparte con una nuova puntata del Trono Classico. Dopo l'ingresso di tutti i protagonisti, si parte con un'ammissione che è quella di Antonella Fiordelisi, ex tentatrice di Temptation Island e nuova corteggiatrice. La sportiva confessa di aver già conosciuto Mattia Marciano e di aver scambiato con lui qualche messaggio, ammissione che non piace a Tina Cipollari che trova davvero poco chiaro il trono del diretto interessato. Troppe le ragazze in studio che Mattia già conosceva ma Maria puntualizza che i messaggi visti dalla redazione sono leciti nonostante l’apprezzamento di Mattia per la ragazza. Va così in onda l'esterna del tronista con Vittoria: i due manifestano reciproche perplessità poi lei si commuove riportando alla mente alcuni tristi ricordi.

DOPPIO COLPO DI SCENA PER MATTIA MARCIANO

Tornati in studio Gianni Sperti si dice perplesso così come Tina che proprio non riesce a credere alla veridicità di Mattia come tronista. Si torna ad Angela che ha deciso di andare a chiarire con Paolo che aveva dichiarato di non voler più uscire con lei. Dopo il chiarimento, il tronista decide allora di portarla in esterna ma lei non si presenta, confessando di aver bisogno di chiarirsi bene le idee. Oggi si scusa con Paolo e spera lui possa darle un'altra possibilità. Mattia però non si arrende e insiste mentre Vittoria si arrabbia per questa sua insistenza con la rivale. Segre l'esterna di Paolo con Ester durante la quale il tronista svela che è lei la ragazza acui pensa di più, cosa che la rende molto felice. Molto bene anche l'esterna di Mattia con la nuova arrivata Floriana che, pur essendo la prima, gli è "arrivata sia mentalmente che fisicamente", cosa che fa infuriare Vittoria.

