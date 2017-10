Uomini e donne/ Anticipazioni registrazione trono over del 30 ottobre: nuovi baci per Gemma Galgani?

Una nuova registrazione di Uomini e donne attende oggi dame e cavalieri del trono over: Gemma Galgani e i due suoi corteggiatori si saranno scambiati nuove tenerezze? E Sossio e Manila?

30 ottobre 2017 Hedda Hopper

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Una nuova registrazione del trono over di Uomini e donne ci attende oggi pomeriggio negli studi romani del programma. Dame e cavalieri si ritroverano a distanza di una settimana dall'ultima registrazione (in onda il prossimo mese) in cui è successo di tutto a cominciare dalla bella Gemma Galgani. La dama torinese ha ormai chiuso con il suo passato e con Marco Firpo anche se le polemiche rimangono così come è successo con Giorgio Manetti che, ancora, definisce il loro rapporto "la storia". Rimane il fatto che, dopo tutto quello che abbiamo visto e sentito in studio, Gemma guarda al futuro con due nuovi corteggiatori (un più giovane di lei) con i quali sta continuando ad uscire. Riccardo e Guido hanno avuto modo di uscire con lei ed entrambi ne parlano bene definendola una donna di alta classe per pochi eletti e naturalmente questo non ha fatto altro che spingere Tina Cipollari a nuove affermazioni contro la sua rivale.

LITI PER SOSSIO ARUTA E BACI PER GEMMA GALGANI

Anche per Manila e Sossio non è andata molto bene l'ultima registrazione del trono over. La bella dama avrebbe voluto tenersi fuori da tutto quello che succede in studio e che riguarda il calciatore ma così non è stato. Nell'ultima registrazione i due sono riusciti a litigare ancora, nonostante le premesse della vigilia e non è detto che anche oggi succederà lo stesso soprattutto dopo la messa in onda della scorsa settimana. Altra storia per Anna Maria e Vincenzo che ormai sono arrivati al capolinea con tanto di polemica sul braccino corto del cavaliere e confermando le opinioni che Tina Cipollari aveva su di lui sin dall'inizio. Anche oggi è prevista una diretta Facebook dalla registrazione per permettere ai telespettatori di cercare lavoro, dare lavoro o cercare vecchi amici e nuovi amori.

