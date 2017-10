VERONICA ANGELONI/ Eliminata dal pubblico: al televoto perde contro Jeremias (Grande Fratello Vip 2017)

Veronica Angeloni, la pallavolista è stata eliminata durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2, perdendo al confronto con Jeremias Rodriguez

Veronica Angeloni al Grande Fretello Vip 2017

VERONICA ANGELONI ELIMINATA DALLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2017

Veronica Angeloni è stata eliminata durante l'ultima diretta del Grande Fratello Vip 2, perdendo al confronto con Jeremias Rodriguez. Anche se in molti telespettatori avevano manifestato un forte astio nei confronti dell'argentino, alla fine è stata la pallavolista a perdere nella sfida con il concorrente, anche se per una differenza minima fra i due televoti. Poco prima della sua eliminazione, Veronica era finita tra l'altro nel vortice delle contestazioni per via di una sua presunta bestemmia, subito simulata con un emblematico "camalow" che ha fatto molto discutere i social e diventato virale in poche ore. In seguito alla sua uscita, la pallavolista ha voluto rivelare qualche retroscena a Blogo, sottolineando di non aver mai bestemmiato in vita sua e di aver usato quell'espressione sibillina per indicare 'orca madosca', un'espressione tipica toscana. A tutto questo la sportiva ha aggiunto anche un forte disappunto per il comportamento di Ignazio Moser e Luca Onestini. Nel primo caso si è ritrovata delusa dall'atteggiamento di una persona che conosceva ancora prima di partecipare al programma, mentre nel secondo caso ha manifestato un forte disappunto per alcune parole che l'ex tronista le avrebbe detto alle spalle. Sembra infatti che durante un dialogo fra i due concorrenti, Onestini abbia definito Veronica una 'donna di m***a': la pallavolista ne ha approfittato per ricordare nell'intervista quanto il rispetto verso il gentil sesso sia fondamentale, che si partecipi ad un programma oppure no.

VERONICA ANGELONI SMENTISCE LA PRESUNTA BESTEMMIA

Il Gf Vip 2 fino ad ora ci ha mostrato dei concorrenti eliminati piuttosto agguerriti con la produzione, ma non è il caso di Veronica Angeloni. Anche nel suo caso diversi telespettatori avevano richiesto l'espulsione per via di una presunta bestemmia, pronunciata a poche ore dalla sua fuoriuscita dal programma. Nonostante le contestazioni siano state tante, la pallavolista ha preferito non seguire l'esempio di Marco Predolin e Gianluca Impastato, che forti di un'ingiustizia subita, non hanno esitato a rivelare diversi altarini della Casa. La Angeloni invece si è limitata a parlare del proprio futuro al di là del reality, augurandosi di proseguire sia in ambito sportivo che televisivo. Nei suoi sogni c'è infatti il desiderio di diventare una cronista sportiva, anche se lo sport in sé rimane una delle priorità dell'ex concorrente e valuterà alcune proposte che le sono arrivate mentre si trovava nella Casa.

GLI SCONTRI DI VERONICA ANGELONI NELLA CASA

Veronica Angeloni è stata fra le concorrenti più contestate del Gf Vip 2017, ma non da parte del pubblico, a cui non sembra essere arrivata del tutto. Sono stati invece gli altri inquilini a puntare spesso il dito contro la pallavolista, non ultimi Lorenzo Flaherty e Cristiano Malgioglio. Con il primo c'è stato qualche scontro anche durante l'ultima diretta, in cui sono stati mostrati dei video riferiti ad una lite avuta settimane prima e riportate alla luce. Nella puntata della settimana scorsa, Veronica ha avuto modo di confrontarsi anche con Malgioglio, che nei giorni precedenti aveva manifestato un forte astio nei confronti della sportiva, per via del suo intervento nella famosa lite fra il paroliere ed il resto della Casa. Secondo Veronica, Malgioglio si sarebbe reso conto di aver sbagliato e per questo avrebbe deciso di preferirla rispetto a Jeremias Rodriguez. Sembra che l'uscita dalla Casa abbia però giovato molto di più all'ex concorrente di quanto abbia fatto la sua permanenza. Finito il reality, la Angeloni ha consolidato infatti il suo rapporto con il fidanzato, questo 'Pumba' che ha nominato spesso ed attorno a cui ruota un alone di mistero. Tanti telespettatori avevano infatti ipotizzato che si trattasse di un altro sportivo, forse addirittura Martin Castrogiovanni, ma la Angeloni ha smentito ancora una volta in una recente intervista, in cui ha sottolineato che non si tratta di una persona famosa.

