Vittoria Deganello/ Uomini e donne, dalle lacrime allo scontro con Mattia Marciano e Paolo Crivellin

Vittoria Deganello sarà ancora protagonista del trono classico di Uomini e donne e non solo in esterna con Mattia Marciano ma anche in studio con Paolo Crivellin, cosa vedremo?

30 ottobre 2017 Hedda Hopper

Vittoria Deganello, Uomini e donne

Vittoria Deganello sarà ancora al centro della nuova puntata del trono classico di Uomini e donne. Il programma continua ad andare avanti trascinandosi dietro una grande differenza tra la messa in onda e le registrazioni e questo crea non poca confusione nel pubblico che anche oggi si ritroverà Vittoria e Mattia Marciano in studio nonostante quello che è successo durante l'ultima registrazione (con la famosa scelta a sorpresa). Ancora una volta il tronista napoletano sarà impegnato con la sua Vittoria in esterna ma i due finiranno nuovamente per litigare. Lei sembra ormai insofferente alle esterne che il tronista fa con le altre corteggiatrici e anche il suo comportamento alla presenza delle "gatte morte" e questo la porta ad affrontarlo ancora una volta anche in esterna. Come finirà il loro incontro? A quanto pare la giovane si scioglierà in lacrime proprio al cospetto del tronista, questo lo convincerà a fare il passo che poi farà nelle prossime puntate?

VITTORIA TRA DUE FUOCHI: NUOVE DISCUSSIONI IN STUDIO

Vittoria Deganello avrà modo di farsi notare anche in studio. Come ha promesso nelle scorse puntate di Uomini e donne, la giovane ha deciso di mostrarsi "meno bipolare" e più interessata a Mattia Marciano ma, a quanto pare, un interesse di Paolo Crivellin nei fatti che riguardano proprio il napoletano, creeranno un po' di tensione in studio. I due tronisti finiranno per discutere e l'intervento di Vittoria a quel punto sarà inevitabile visto che sarà lei a far notare a Paolo che forse Mattia e la sua corteggiatrice potranno risolvere le cose da soli ma Paolo non è dello stesso parere. L'ennesima discussione metterà Vittoria con le spalle al muro e, come se questo non bastasse, l'intervento di Tina Cipollari non farà altro che peggiorare le cose.

