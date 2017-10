Vittoria Puccini/ L’attrice tra i progetti futuri e il suo ruolo di mamma (Che fuori tempo che fa)

Vittoria Puccini, attrice, mamma e compagna felice e sempre impegnata è una degli ospiti di Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa di oggi, lunedì 30 ottobre.

30 ottobre 2017 Stella Dibenedetto

Vittoria Puccini

Vittoria Puccini sbarca nel salotto di Che fuori tempo che fa nella puntata odierna. Ai microfoni di Fabio Fazio, la bellissima attrice toscana si racconterà tra i suoi numerosi progetti professionali e il suo ruolo di mamma. Classe 1981, figlia di professore ordinario di diritto pubblico e di un’insegnante elementare, dopo la maturità classica si iscrive a giurisprudenza ma il suo sogno è quello di fare l’attrice. Esordisce nel 2000 interpretando il ruolo di Gaia nel film Tutto l'amore che c'è, diretto da Sergio Rubini ma il grande successo arriva quando, ancora giovanissima, interpreta Elisa di Rivombrosa nell’omonima fiction di canale 5. Nei panni dell’eroina romantica che, pur essendo una serva, s’innamora, ricambiata, del conte Fabrizio Ristori, interpretato da Alessandro Preziosi, conquista il grande pubblico. E’ il 2003 e da quel momento ha collezionato un successo dopo l’altro. Vittoria Puccini si divide tra cinema e televisione. Tra i lavori più importanti fatti dall’attrice ci sono Ma quando arrivano le ragazze? di Pupi Avati, Baciami ancora di Gabriele Muccino, La vita facile di Lucio Pellegrini, Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek, Tutta colpa di Freud di Paolo Genevose, Tiramisì di Fabio De Luigi, The Place di Paolo Genovese. In televisione, tra le fiction più amate dal pubblico, oltre ad Elisa di Rivombrosa, si ricordano Violetta, Anna Karenina, L’Oriana.

L’AMORE CON ALESSANDRO PREZIOSI E LA NASCITA DI ELENA

Nonostante siano passati quasi 15 anni da quando ha vestito i panni di Elisa di Rivombrosa, Vittoria Puccini continua ad essere legatissima a quel ruolo a cui deve anche l’incontro con Alessandro Preziosi. Proprio sul set, tra i due attori, scoppiò il grande amore per la gioia dei fans che, dopo averli visti insieme sul piccolo schermo, speravano di vederli insieme anche nella vita privata. Quello che ha unito Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini è stato un grande amore da cui è nata Elena che oggi ha 11 anni. Per l’attrice è la prima ed unica figlia mentre per Alessandro Preziosi, Elena è la secondogenita dopo la nascita Andrea Eduardo che ha 22 anni. Purtroppo, anche le più belle favole d’amore finiscono e Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini si sono detti addio. Ad unirli, però, c’è ancora un grande affetto e rispetto, frutto anche del comune amore per la figlia Elena.

IL NUOVO COMPAGNO DI VITTORIA PUCCINI

Dopo la fine della storia d’amore con Alessandro Preziosi, Vittoria Puccini è rimasta single per un po’ di tempo dedicandosi alla carriera e alla figlia Elena. Smaltita la delusione per la fine del rapporto con l’attore napoletano, Vittoria Puccini ha ritrovato la felicità accanto a Fabrizio Lucci. Molto impegnata anche sul set e amatissima dal pubblico, ai microfoni di marieclaire.it l’attrice ha spiegato così il suo meraviglioso rapporto con i fans: “Credo che il pubblico apprezzi l’autenticità, il fatto che non indosso maschere. Anche al contrario, quando mi capita di incontrare star internazionali, dei veri miti, rimango positivamente colpita da quanto siano disponibili, aperti, con la voglia di comunicare senza muri o capricci. È un valore aggiunto alla grandezza della persona”.

