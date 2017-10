Winnie Harlow / Chi è la ragazza di Luis Hamilton campione del mondo di Formula 1

Winnie Harlow è la fidanzata di Lewis Hamilton, il campione del mondo di Formula 1, ecco chi è la famosa modella con la vitiligine e le dichiarazioni dei brand che hanno lavorato con lei.

30 ottobre 2017 Valentina Gambino

Winne Harlow

Winnie Harlow è la fidanzata di Lewis Hamilton, il campione del mondo di Formula 1. La scorsa estate, tutti i giornali di gossip parlavano di loro, dopo essere stati avvistati ad un party in quel di New York. I beninformati all'epoca, parlavano di una relazione d'amore che andava avanti da oltre tre mesi. Lei è diventata famosa grazie alla sua particolare pelle caffè e latte, per via di una vitiligine. All’anagrafe Chantelle Brown-Young, è nata a Toronto, in Canada, vanta origini giamaicane e dopo aver partecipato al concorso di bellezza “America’s Next Top Model” (arrivando al 6° posto su 14 partecipanti) è diventata la modella portavoce della sua malattia alla pelle. Le prime macchie ad appena 4 anni ed ovviamente, non è stato di certo piacevole. Winnie a scuola veniva presa in giro fino a cambiarla spesso verso la decisione finale di non terminare il liceo ed avere anche terribili pensieri suicidi. Di seguito l'accettazione e il cambiamento radicale.

Winne Harlow, la modella con la vitiligine fidanzata con Hamilton

Diventata famosa anche per le pubblicità di Desigual e Diesel, Nicola Formichetti, direttore artistico di Diesel, ha parlato della sua campagna, affermando: "Crediamo che la bellezza si manifesti in modi diversi. Con questa nuova campagna vogliamo trasmettere un messaggio di inclusione e di positività. Tutti i modelli sorridono, cosa purtroppo rara in questo settore". "Chantelle è ispirazione pura, un vortice di energia positiva, un esempio di forza e motivazione, la dimostrazione che tutti siamo speciali e possiamo raggiungere qualunque traguardo ci poniamo", commentano invece nell’azienda spagnola. La modella racconta di essere una donna dai pochi capricci: "Mi basta dormire tanto ed essere coccolata da mia mamma", e aggiunge: "rappresento la storia di una persona comune. Il mio motto è: concentrati su quello che pensi tu di te e non su quello che pensano gli altri di te". La scorsa estate Winnie affermava: “La vera differenza non è la mia pelle. Sta nel fatto che non trovo la mia bellezza nell’opinione degli altri. Sono bella perché so di esserlo. Celebrate e oggi e ogni giorno la vostra unica bellezza”.

